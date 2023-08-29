A cirurgia plástica como ferramenta de transformação social

Cirurgia plástica Crédito: Divulgação | TJES

A autoestima é um aspecto fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida de qualquer ser humano. Há muitas pessoas que nascem com deficiências físicas. E isso pode afetar significativamente sua autoconfiança e autoimagem. É nesse contexto que a cirurgia plástica pode desempenhar um papel importante, proporcionando às pessoas a oportunidade de se sentirem mais confortáveis em seu próprio corpo.

A cirurgia plástica tem sido uma ferramenta poderosa para transformar a vida de pessoas que nasceram com deficiências físicas ou até mesmo que tiveram alguma doença depois de adultas, como câncer de pele ou queimaduras. Há também os casos de lábio leporino, má formação das orelhas e pacientes mastectomizadas.

A cirurgia pode corrigir deformidades, melhorar a aparência e proporcionar uma sensação de normalidade para aqueles que se sentem incomodados com esses aspectos corporais. Além disso, ela também pode ajudar a melhorar a funcionalidade de certas partes do corpo, permitindo que as pessoas vivam uma vida mais independente e ativa.

Embora a cirurgia plástica possa ter um impacto significativo na autoestima de uma pessoa, é importante ressaltar que o apoio emocional também desempenha um papel crucial nesse processo. É fundamental que as pessoas que passam por cirurgias plásticas recebam suporte de amigos, familiares e profissionais de saúde mental para lidar com as emoções e expectativas envolvidas nesse tipo de procedimento. O acompanhamento psicológico é essencial para garantir que a pessoa esteja preparada para enfrentar as mudanças físicas e emocionais que a cirurgia plástica pode trazer.

Os cirurgiões plásticos desempenham um papel fundamental no lado social da cirurgia plástica. É essencial que esses profissionais estejam cientes da importância de seu trabalho e da responsabilidade que têm ao lidar com a autoestima e a imagem corporal de seus pacientes.