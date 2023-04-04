Cansou do exagero na harmonização facial? Saiba como reverter o procedimento

A harmonização facial é um conjunto de procedimentos feitos para melhorar a aparência, sendo os preenchimentos os mais eficientes Crédito: Lookstudio/Freepik

Nem todo mundo está preparado para lidar com os efeitos do tempo na pele. Ao passar dos anos, rugas e marcas de expressões ficam mais evidentes no rosto. Ainda não existe uma fórmula capaz de parar o envelhecimento, mas com os avanços no mercado da estética, procedimentos cada vez mais modernos conseguem combater os sinais da idade no rosto.

A harmonização facial, por exemplo, é um desses procedimentos. No entanto, esse assunto volta e meia vira polêmica nas redes sociais quando alguns resultados ficam exagerados, com determinadas partes da face muito marcadas, o que tem sido chamado de pillow face (em português, significa cara de travesseiro). Se você teve uma experiência ruim, saiba que existem maneiras de reverter a situação.

O método, na verdade, consiste no conjunto de procedimentos feitos para melhorar a aparência, sendo os preenchimentos os mais eficientes. O farmacêutico esteta César de Alencar compreende que o aumento da demanda por profissionais especializados em harmonização está ligado ao desejo de melhorar o ar de cansaço do rosto, o aspecto derretido e as assimetrias que as pessoas adquirem ao longo dos anos.

“Os bons resultados, no entanto, só vêm por meio de técnicas e quantidades adequadas para deixar o rosto do paciente o mais natural possível, respeitando a anatomia de cada pessoa e sem mudar os traços do rosto”, avalia.

César, que também é biomédico, garante que a harmonização facial trata-se de um método pouco invasivo e seguro, e, de quebra, não demanda manutenções constantes: "Uma vez feita, é necessário apenas retoques anuais”, explica.

César de Alencar é biomédico e farmacêutico esteta que atua em Vitória e Ibatiba, no Sul do ES Crédito: Arquivo pessoal

Já o preço varia de pessoa para pessoa e da quantidade de seringas utilizadas em cada sessão, mas antecipa que o valor por seringa custa na faixa de R$ 1 mil.

Esse custo vai depender também da substância usada na aplicação. “Quando a harmonização é feita com ácido hialurônico, pode ser, inclusive, reversível. Para isso, recomendo fugir de preenchimentos permanentes, como o PMMA, que oferecem riscos e não permitem processos de reversão”, alerta.

A sigla mencionada pelo profissional significa polimetilmetacrilato, que se dilui no músculo e age como um preenchedor definitivo, além de ser um potente estimulador do colágeno.

Porém, segundo César, é preciso ter cuidado. Isso porque essa substância não permite que nenhum outro procedimento seja feito no local da aplicação, além de não ser considerada segura por ter resultados imprevisíveis a longo prazo, podendo causar até reações como inflamações, nódulos e necrose.

Para o especialista, para atender o número de pacientes que estão procurando novamente as clínicas de estética para minimizar os efeitos exagerados cometidos com quantidades maiores de preenchimentos que estavam “na moda” há alguns anos, foram desenvolvidos novos procedimentos de reversão.

Entre os aspectos que mais incomodam são os lábios muito grandes, a mandíbula quadrada e a maçã do rosto proeminente. “A tendência, agora, é que haja uma procura maior pelo resultado mais sutil e bonito. Ou seja, as pessoas vão perceber que algo mudou, mas, muitas vezes, sequer identificam exatamente o que é”, aponta.

Antes e depois de Luciane Trindade: paciente de César de Alencar realizou procedimento com oito fios de PDO espiculados e fez preenchimentos com ácido hialurônico e toxina botulínica Crédito: Arquivo Pessoal

Dessa forma, o conjunto de detalhes do rosto do paciente, no final das contas, traz somente a tão buscada harmonia, como o próprio nome do procedimento sugere.

Como reverter?

César explica que isso é possível de ser feito com uma substância: “A reversão do preenchimento é feita com uma enzima chamada hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico. A partir do momento que esse antídoto é injetado no local, ele continua agindo por três a cinco dias”, descreve.

Ele assegura também que essa restituição é altamente segura, salvo em casos raros de alergias à hialuronidase. “Para evitar que isso aconteça, é realizado um teste no antebraço antes da aplicação com quantidade mínima injetada embaixo da pele”, tranquiliza.

Ainda de acordo com César, nos próximos anos, a expectativa é que os procedimentos como a harmonização facial e corporal se tornarão algo rotineiro, com naturalidade e segurança necessária para que todos possam usufruir dessa tecnologia.

Se você também quer apostar em um novo visual, mais sutil, você pode entrar em contato com a clínica César de Alencar pelo telefone (27) 99850-8963 ou pelo Instagram

Você encontra o consultório nas salas 406 e 408 do Edifício London Offices Tower, na Rua José Alexandre Buaiz, Enseada do Suá, em Vitória.

CLÍNICA CÉSAR DE ALENCAR