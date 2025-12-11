Ciclo de investimentos públicos no ES deve alcançar R$ 25 bilhões até 2026

À medida que nos preparamos para nos despedir de 2025, experimento um profundo sentimento de realização. Tenho orgulho de integrar uma equipe de governo que, sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, entrega à população capixaba o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo, em uma parceria sólida com as gestões municipais.

Basta olhar para qualquer canto do nosso Estado para enxergar obras e iniciativas que impulsionam o desenvolvimento local e elevam a qualidade de vida das pessoas. Desde 2019, quando nosso governador reassumiu a administração estadual, inauguramos um ciclo de investimentos públicos que deve alcançar R$ 25 bilhões até 2026. Desse montante, mais de 20% são destinados diretamente aos municípios, um índice que supera a média nacional, em torno de 7%.

Esse resultado é possível graças à decisão política do governador e a um conjunto de instrumentos de gestão pública que adotamos: repasses de recursos fundo a fundo, convênios e parcerias estratégicas, somados às ações desenvolvidas diretamente por secretarias e órgãos estaduais.

Entre esses mecanismos, destaco o modelo fundo a fundo, que reduz burocracia, transfere recursos diretamente às prefeituras e fortalece a capacidade dos municípios executarem políticas públicas de forma ágil e eficiente. É assim com o Fundo Cidades, do qual sou gestora, acompanhando de perto o impacto positivo do trabalho que resulta em obras que mudam a vida das pessoas.

Desde 2023, já destinamos mais de R$ 600 milhões para projetos e obras voltados exclusivamente à adaptação às mudanças climáticas, ampliando a resiliência dos municípios frente a eventos extremos, como chuvas intensas e períodos de estiagem.

Os resultados se traduzem em intervenções essenciais espalhadas por todas as regiões do Estado: contenção e estabilização de encostas, macrodrenagem, pavimentação, construção de pontes, implantação de muros de gabião, obras de reforço estrutural de rochas, barragens, bacias de contenção de enxurradas, poços artesianos, entre tantas outras entregas que garantem segurança, mobilidade, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável.

Obras do Fundo Cidades em 2024 - adaptação dos municípios às mudanças climáticas - macrodrenagem do Canal do Congo, em Vila Velha. Crédito: SEG/Divulgação

Cada obra é fruto de planejamento, método e decisão política. E materializa aquilo que mais nos move na gestão pública: cuidar das pessoas, protegendo vidas, fortalecendo comunidades e garantindo segurança e dignidade para as famílias capixabas.

Em 2026, seguiremos firmes, com responsabilidade e visão de futuro, fortalecendo a parceria com as gestões municipais e direcionando nossos esforços, sobretudo, para quem mais precisa no Espírito Santo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

