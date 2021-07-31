Centro de Vitória pede olhar atento, em nome da paz e da tranquilidade

Vista da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

As mercadorias mais desejadas do mundo são a paz e a tranquilidade, não são a felicidade e a liberdade, ao contrário do que se imagina. Em todos os cantos, individual ou coletivamente, pessoas, organizações e grupos sociais buscam uma alternativa para alcançá-las, mesmo que, por vezes, isso signifique a supressão do valor “liberdade”, como ensinam Zygmunt Bauman, Christian Dunker e Verónica Gago.

Numa pequena conversa com os moradores do Centro de Vitória , do asfalto e dos morros, o debate que emerge, de imediato, é sobre a melhoria da qualidade de vida da localidade, especialmente a luta pela promoção da segurança pública.

As representações formais do bairro, sejam as associações de moradores, sejam as associações patronais (sindicatos, cooperativas, entre outras), mesmo com diferentes preocupações sociais e políticas, reivindicam do poder público medidas políticas que invertam o processo de declínio econômico da região, assim como ações de prevenção contra a violência e a desigualdade socioeconômica.

Uma usina de ideias manifesta em ofícios, reuniões, abaixo-assinados e protestos mobiliza os moradores do Centro de Vitória, que já têm o diagnóstico claro dos desafios enfrentados pela região: o problema da herança imobiliária, da segurança pública e da agonia econômica local (região comercial). Três problemas que indicam um quarto: a ausência da participação efetiva do poder público na construção de um planejamento urbano que possa responder às diferentes demandas e reivindicações das comunidades que formam o Centro de Vitória.

E, quando se fala de um planejamento urbano local, não se trata de um conjunto de ideias, ações e diretrizes decididos de forma centralizada, por um corpo de especialistas e parte da burocracia estatal. Não é disso que estamos falando e muito menos dos atores políticos e sociais que têm cotidianamente colocado na cena pública os problemas vividos pelo Centro de Vitória.