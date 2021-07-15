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Alunos de Arquitetura vão mapear imóveis não utilizados no Centro de Vitória

Pesquisa de campo vai identificar o número total de imóveis vazios e montar um mapa colaborativo quanto aos usos possíveis

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 20:01
Prédio abandonado
Mato toma conta de prédio abandonado na Rua Barão de Monjardim no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), e a Faesa Centro Universitário assinaram, na tarde desta quinta-feira (15), um Termo de Cooperação Técnica e Científica, para que alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo realizem um levantamento dos imóveis não utilizados ou subutilizados do Centro de Vitória.
Não haverá repasse de recursos para o convênio. A pesquisa de campo vai resultar em um mapa com identificação do número total de imóveis vazios e suas tipologias (mapa da ociosidade do Centro), um mapa colaborativo quanto aos usos possíveis, a partir da percepção dos moradores locais, além de debates e reflexões.
fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve na região e registrou a deterioração de  imóveis localizados no Centro Histórico de Vitória: prédios e casas quebrados e sem pintura, com um verdadeiro aspecto de abandono.

OBSERVAÇÃO

No levantamento dos estudantes, a coleta de dados será feita por observação, com a identificação dos imóveis vazios em percurso pré-definido, tomando como base o cadastro preliminar dos imóveis vazios e o mapa do Centro, fornecidos pela prefeitura, além de registros visuais e fotográficos e das interações com os moradores.
"A força e o desejo de mudança que vêm da juventude, esse ímpeto que os acadêmicos trarão para nós, farão com que tenhamos celeridade e objetividade, mas com qualidade. É um momento muito importante de agradecimento a todos que colaboraram. Isso será fundamental para ressignificarmos o Centro de Vitória", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
"A produção de conhecimento na educação superior deve estar sempre focada na formação de nossos alunos e, também, na promoção do desenvolvimento social. A criação de um projeto de extensão para realizar o mapeamento dos imóveis desocupados e subutilizados no Centro de Vitória contribui para a formação de excelência de futuros arquitetos e urbanistas, e para o atendimento de uma demanda muito importante da sociedade capixaba em relação à região", destacou o reitor da Faesa Centro Universitário, Alexandre Theodoro.

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