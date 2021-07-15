Alunos de Arquitetura vão mapear imóveis não utilizados no Centro de Vitória

Mato toma conta de prédio abandonado na Rua Barão de Monjardim no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vitória , por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), e a Faesa Centro Universitário assinaram, na tarde desta quinta-feira (15), um Termo de Cooperação Técnica e Científica, para que alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo realizem um levantamento dos imóveis não utilizados ou subutilizados do Centro de Vitória.

Não haverá repasse de recursos para o convênio. A pesquisa de campo vai resultar em um mapa com identificação do número total de imóveis vazios e suas tipologias (mapa da ociosidade do Centro), um mapa colaborativo quanto aos usos possíveis, a partir da percepção dos moradores locais, além de debates e reflexões.

OBSERVAÇÃO

No levantamento dos estudantes, a coleta de dados será feita por observação, com a identificação dos imóveis vazios em percurso pré-definido, tomando como base o cadastro preliminar dos imóveis vazios e o mapa do Centro, fornecidos pela prefeitura, além de registros visuais e fotográficos e das interações com os moradores.

"A força e o desejo de mudança que vêm da juventude, esse ímpeto que os acadêmicos trarão para nós, farão com que tenhamos celeridade e objetividade, mas com qualidade. É um momento muito importante de agradecimento a todos que colaboraram. Isso será fundamental para ressignificarmos o Centro de Vitória", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.