"Jardim suspenso"? Mato cresce em prédios abandonados no Centro de Vitória

Mato toma conta de prédio abandonado na Rua Barão de Monjardim no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta, esteve na região e registrou a cena: imóveis quebrados e sem pintura, com um verdadeiro aspecto de abandono. Os imóveis localizados no Centro Histórico de Vitória enfrentam há anos a falta de atenção e manutenção e, com isso, as edificações resistem, mas estão em estado avançado de deterioração com infiltrações e até plantas crescendo no meio insalubre. O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de, esteve na região e registrou a cena: imóveis quebrados e sem pintura, com um verdadeiro aspecto de abandono.

A reportagem foi atrás dos órgãos responsáveis por dois imóveis que pertencem à Prefeitura Municipal de Vitória : o Mercado da Capixaba e a antiga Escola São Vicente. Segundo o secretário Municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, o colégio funciona hoje em outro lugar e a prefeitura ainda estuda o que fazer com o prédio antigo, que está fechado.

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Apesar da promessa, a ideia de reformar o lugar não é nova. O início da obra estava previsto para o segundo semestre do ano passado, o que não aconteceu. Agora, a nova administração municipal diz que o projeto de revitalização foi concluído, aprovado pela comunidade e deve entrar em fase de licitação nos próximos meses.

Prédios abandonados no Centro de Vitória

EDIFÍCIO VALIA SERÁ REVITALIZADO, DIZ GOVERNO

Em fevereiro daquele ano, o edifício era utilizado apenas para o depósito de arquivos da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) . Ele conta com nove pavimentos, incluindo térreo e sobreloja, que totalizam 1.600 m², além de um terreno livre de 220 m². O local também já foi sede da Delegacia de Turismo (Deptur).

Acionada pela reportagem de A Gazeta, o governo do Estado se posicionou nesta terça-feira (13) afirmando que a Seger contratou, por meio de licitação, uma empresa especializada na elaboração de projetos básicos, arquitetônico e complementares, para a reforma e retrofit (técnica de revitalização de construções antigas) do Edifício Valia.

"O objetivo principal da inciativa, que está em andamento, é adaptar o imóvel para a acomodação de um órgão público estadual", finalizou em nota. O prazo em relação à revitalização do local não foi informado.