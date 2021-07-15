"Jardim suspenso"? Mato cresce em prédios abandonados no Centro de Vitória

Os imóveis localizados no Centro Histórico de Vitória enfrentam há anos a falta de atenção e manutenção e, com isso, as edificações resistem, mas estão em estado avançado de deterioração com infiltrações e até plantas crescendo no meio insalubre. O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve na região e registrou a cena: imóveis quebrados e sem pintura, com um verdadeiro aspecto de abandono.
A reportagem foi atrás dos órgãos responsáveis por dois imóveis que pertencem à Prefeitura Municipal de Vitória: o Mercado da Capixaba e a antiga Escola São Vicente. Segundo o secretário Municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, o colégio funciona hoje em outro lugar e a prefeitura ainda estuda o que fazer com o prédio antigo, que está fechado.
Em relação ao Mercado da Capixaba, que tem mais de 90 anos de história e já foi um ponto muito importante no comércio da Grande Vitória, a informação é de que o local deve passar por revitalização em breve. De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, a expectativa é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2022.
Apesar da promessa, a ideia de reformar o lugar não é nova. O início da obra estava previsto para o segundo semestre do ano passado, o que não aconteceu. Agora, a nova administração municipal diz que o projeto de revitalização foi concluído, aprovado pela comunidade e deve entrar em fase de licitação nos próximos meses.
Prédios abandonados no Centro de Vitória
EDIFÍCIO VALIA SERÁ REVITALIZADO, DIZ GOVERNO
Um dos prédios abandonados na região do Centro de Vitória é o da antiga Delegacia Fazendária do Espírito Santo no Edifício Valia, localizado ao lado da escadaria Maria Ortiz. Em 2019, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), informou que o imóvel seria colocado à venda, com o objetivo de otimizar o uso do prédio e valorizar a região.
Em fevereiro daquele ano, o edifício era utilizado apenas para o depósito de arquivos da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Ele conta com nove pavimentos, incluindo térreo e sobreloja, que totalizam 1.600 m², além de um terreno livre de 220 m². O local também já foi sede da Delegacia de Turismo (Deptur).
Acionada pela reportagem de A Gazeta, o governo do Estado se posicionou nesta terça-feira (13) afirmando que a Seger contratou, por meio de licitação, uma empresa especializada na elaboração de projetos básicos, arquitetônico e complementares, para a reforma e retrofit (técnica de revitalização de construções antigas) do Edifício Valia.
"O objetivo principal da inciativa, que está em andamento, é adaptar o imóvel para a acomodação de um órgão público estadual", finalizou em nota. O prazo em relação à revitalização do local não foi informado.
Com relação aos outros edifícios que aparecem nas imagens em situação precária no Centro de Vitória, a prefeitura informou serem imóveis particulares.