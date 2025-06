Cariacica: 135 anos de uma história de tradição, superações e crescimento

O folclore capixaba é profundamente marcado por narrativas envolventes, muitas delas permeadas por elementos românticos e simbólicos. Uma das mais conhecidas refere-se à origem lendária de dois municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória: Serra e Cariacica. Segundo a tradição, na noite do dia 24 de junho, o indígena Guaraci — personificado pelo imponente monte Mestre Álvaro, na Serra — encontra-se espiritualmente com a indígena Jaciara — representada pelo monte Moxuara, em Cariacica.

Nessa noite sagrada, o mítico Pássaro de Fogo sobrevoa o céu entre os dois montes, selando e abençoando o amor eterno do casal indígena. Em 24 de junho de 2025, Cariacica celebra 135 anos de emancipação política, marcando uma trajetória centenária de cultura, tradição e desenvolvimento.

Particularmente, os últimos 25 anos — equivalentes a um quarto de século — revelaram-se fundamentais para o avanço político, econômico e social do município. Foi no alvorecer do século XXI que Cariacica alcançou a estabilidade política necessária para delinear um projeto de desenvolvimento estruturado e contínuo.

Um dos marcos mais relevantes desse processo foi a elaboração da Agenda Cariacica 2010–2030 – Planejamento Sustentável da Cidade, apresentada em 2012. Esse documento, concebido sob a liderança da Prefeitura Municipal, estabeleceu diretrizes claras para o desenvolvimento urbano, além de incorporar uma carteira de projetos estruturantes.

Entre esses projetos destacam-se a Orla de Cariacica, o viaduto Dona Rosa, a revitalização da Avenida América, bem como obras de contenção de encostas e drenagem urbana. Atualmente, Cariacica abriga mais de 350 mil habitantes e, com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 13 bilhões (dados de 2021), posiciona-se como o quarto município que mais gera riqueza no Espírito Santo.

Nova orla de Cariacica. Crédito: Vitor Jubini

Em pleno processo de expansão, a cidade vislumbra a atração de empresas, novas entregas e investimentos em diversas áreas estratégicas. Em consonância com as diretrizes de desenvolvimento do Governo do Estado, Cariacica tem apostado no turismo como vetor de fomento à economia regional, além de investir na consolidação de um ecossistema de inovação voltado à sustentabilidade urbana e social.

Como parte das comemorações pelos 135 anos de fundação, o curso de Ciências Econômicas do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Cariacica promoverá, em 25 de junho, o I Seminário Moxuara de Economia. O evento contará com rodas de conversa, mesas-redondas e palestras reflexivas, todas com foco no desenvolvimento da cidade e em suas perspectivas para o futuro.

Em 2025, a Agenda Cariacica 2010–2030 atinge a marca de 15 anos, com seu ciclo de planejamento aproximando-se da conclusão. Este é, portanto, um momento propício para avaliar os avanços conquistados e traçar, de forma participativa e visionária, os rumos que conduzirão Cariacica aos seus 150 anos, em 2040. Que o lendário Pássaro de Fogo continue a sobrevoar os céus de Cariacica, levando consigo mensagens de esperança, prosperidade e união ao povo cariaciquense.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais