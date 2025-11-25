Canal de Camburi: quando o investimento público inspira o investimento privado

Vitória vive um novo ciclo de desenvolvimento urbano. A gestão municipal, sob a condução do prefeito Lorenzo Pazolini, demonstra capacidade de diálogo, planejamento, execução e compromisso com uma cidade inteligente que valoriza pessoas, espaços e oportunidades.



Essa orientação clara vem reorganizando a relação entre Estado e mercado e criando um ambiente raro de confiança. Hoje, o investimento público não apenas acompanha o privado. Ele sinaliza, induz e qualifica novos movimentos da iniciativa privada.

Costuma-se afirmar que o setor privado sempre chega primeiro, identificando tendências e apontando onde o poder público deve atuar. Entretanto, Vitória mostra que essa lógica pode ser diferente quando há planejamento, governança e propósito. Com mais de R$ 2 bilhões em investimentos estruturantes, a cidade transforma áreas antes estagnadas em polos de convivência, inovação, turismo e novos negócios. Quando o poder público reduz riscos e revitaliza territórios, o investidor percebe valor, amplia atuação e diversifica serviços.

Um dos empreendimentos mais tradicionais da Capital, após mais de um século de história, decidiu se reinventar. Está ampliando serviços, criando um restaurante panorâmico de grande porte, frentes de turismo náutico e hospedagem de alto padrão. Essa transformação resulta de entregas públicas consistentes que requalificam espaços e despertam a convicção de que Vitória vive um novo momento. Onde o Estado investe com visão, o privado encontra terreno fértil para inovar e crescer.

O programa Vitória de Frente para o Mar simboliza essa virada. A requalificação das orlas reconecta a cidade ao mar, fortalece o pertencimento e ativa novas dinâmicas econômicas. E o que vem pela frente amplia ainda mais esse movimento. Quatro novos espaços de concessão no Canal de Camburi serão disponibilizados à iniciativa privada, cada um concebido para estimular diferentes usos, novos serviços e modelos de negócio.

Vitória contrata empresa para obras na orla do Canal de Camburi. Crédito: Divulgação: Prefeitura de Vitória

Essas áreas funcionarão como aceleradores naturais da economia local, criando um corredor de oportunidades que consolida um novo caminho para a cidade. Não se trata apenas de oferecer infraestrutura. É a construção de um ecossistema que incentiva inovação, empreendedorismo e ocupações sustentáveis do território.

Por atuar nas esferas pública e privada, vejo de perto como essa convergência potencializa resultados. Quando gestão municipal e iniciativa privada caminham na mesma direção, a cidade cria valor de forma compartilhada. Vitória vive um momento em que planejamento se transforma em legado, investimento se transforma em oportunidade e qualidade urbana se transforma em qualidade de vida.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

