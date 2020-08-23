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Cris Samorini

Artigo de Opinião

Um projeto de futuro

Brasil precisa desvincular sua agenda econômica dos conflitos políticos

Falta uma meta clara de onde queremos chegar. Uma visão de longo prazo, que permita transpor as intempéries do agora, mirando num futuro de melhor ambiente de negócios, mais investimentos e oportunidades para todos os setores
Cris Samorini

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 14:00

Publicado em 

23 ago 2020 às 14:00
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Congresso Nacional: a política não pode atrapalhar a agenda econômica do país Crédito: Pedro França
A saída do empresário Salim Mattar da Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia não muda a agenda liberal em curso no Brasil, mas acende um alerta para o tamanho do desafio que enfrentamos. Combater o establishment é exaustivo, demanda persistência e articulação, mas a luta não pode arrefecer neste momento de transição.
O Brasil precisa desvincular cada vez mais sua agenda econômica dos conflitos políticos. E isso só é possível com projetos. Falta uma meta clara de onde queremos chegar. Uma visão de longo prazo, que permita transpor as intempéries do agora, mirando num futuro de melhor ambiente de negócios, mais investimentos e oportunidades para todos os setores.

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Precisamos reconhecer que os motores de crescimento da economia brasileira já vinham falhando antes da pandemia. Nossa agenda está presa a gargalos históricos, debatidos há décadas. A saída passa por dois caminhos: reformas estruturantes para tirar o Brasil do atraso e privatização para acelerar o crescimento.
O Espírito Santo, que fez seu papel durante a crise dos últimos anos e criou um ambiente favorável ao investimento — com equilíbrio fiscal e bom diálogo entre setor produtivo e governo —, é indiretamente punido pelo jogo de “estica e puxa” de Brasília. Arrecadamos muito, recebemos pouco. E isso precisa mudar.

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Neste complexo cenário, a indústria vem perdendo espaço. Se nos anos 90 o setor chegou a representar 43% da economia capixaba, hoje é 22,3% do PIB estadual. Temos grandes empresas, cadeias produtivas com ótimas oportunidades e grandes perspectivas futuras. O que falta é urgência. Celeridade para voltar a crescer.
Facilitar as privatizações, desburocratizar o licenciamento, melhorar a regulação do mercado de gás, ampliar a cabotagem, combater privilégios nos altos cargos do funcionalismo e simplificar o sistema tributário são algumas das prioridades que não podem sair do nosso radar. O Sistema Findes tem feito sua parte, produzindo estudos que reforçam a relevância dos projetos e articulando apoio junto à bancada federal.

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Estamos empenhados na construção de um Espírito Santo que seja referência nacional de produtividade e inovação. Temos convicção de que isso será possível se lutarmos juntos pelo crescimento do país, com uma indústria forte e competitiva, reconhecida por seus produtos de alto valor, capaz de gerar oportunidades para todos os capixabas.
*A autora é presidente do Sistema Findes

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