Brasil é o segundo país com maior número de corretores de imóveis no mundo

O mercado imobiliário brasileiro presencia um aumento expressivo de novos corretores. Com mais de 600 mil profissionais registrados e 70 mil imobiliárias em operação, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial da profissão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.



O segmento desponta como uma das áreas mais promissoras para quem deseja empreender. Dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), o mercado deve crescer em 20% em 2026, atraindo ainda mais profissionais.

Mas, afinal, por que a profissão é tão atrativa? É fato que a carreira de corretor de imóveis deixou de ser vista como uma segunda opção de renda e passou a ser uma escolha principal para quem busca a independência financeira. Tanto atuar como corretor autônomo ou em uma rede imobiliária são opções lucrativas, ainda mais com o mercado imobiliário em constante ascensão. A garantia de rentabilidade é diretamente proporcional ao empenho e atualização constante.

Há também outras vantagens de empreender de forma estratégica no mercado imobiliário, como flexibilidade de horários, comissões atrativas e a possibilidade de expandir o negócio com a abertura de filiais.

Mas saiba que para entrar nesta profissão, é necessário possuir o curso Técnico em Transações Imobiliárias para obter o registro profissional junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) do Estado.

Para alcançar sucesso na profissão mais desejada do Brasil em 2025 é válido fazer um planejamento sólido e um entendimento aprofundado do mercado local. É preciso investigar o público que você pretende atingir e estabelecer um nicho de atuação, como por exemplo, se especializando em imóveis econômicos, de médio ou alto padrão, imóveis comerciais, industriais ou residenciais em uma região específica.

Esse enfoque atenderá melhor aos clientes levando mais conhecimento sobre o produto, além de ajudar a direcionar as campanhas de marketing e a otimizar os resultados. Além disso, desenvolver uma estratégia de marketing eficaz, utilizando ferramentas digitais e presenciais, é fundamental para conquistar potenciais clientes.

Além do planejamento, o conhecimento é a palavra-chave para o sucesso. Estar atualizado sobre as tendências do mercado, as mudanças na legislação e as técnicas de vendas são essenciais para quem deseja se destacar em um mercado tão competitivo.

Apesar dos benefícios, a carreira de corretor exige resiliência. A falta de segurança financeira e a constante necessidade de captar clientes são desafios, especialmente para quem é autônomo. Construir uma rede de contatos sólida e manter empatia com vendedores e compradores é fundamental para o sucesso.

Por fim, a dica final é: invista no seu conhecimento, use a tecnologia a seu favor e mantenha o foco na experiência do cliente. Ser um corretor de imóveis vai muito além de vender – é sobre construir relações e entregar valor em cada negociação.

