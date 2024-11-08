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Jornada de compra do imóvel e a confiança no corretor imobiliário

A função do corretor de imóveis vai além da simples intermediação de uma transação imobiliária. Ele é, na maioria das vezes, o guia que acompanha o cliente desde a escolha do imóvel até a finalização do contrato

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 13:45

Públicado em 

08 nov 2024 às 13:45
Sergio Junger

Colunista

Sergio Junger

Corretor imobiliário entregando as chaves da casa aos novos moradores
Decisão para comprar o imóvel envolve não apenas a escolha de um lugar para morar, mas também a construção de um patrimônio Crédito: Freepik
A compra de um imóvel é um dos maiores investimentos da vida de uma pessoa. Um processo repleto de expectativas, emoções e incertezas. Nesse cenário, a função do corretor de imóveis vai muito além da simples intermediação de uma transação imobiliária.
Ele é, na maioria das vezes, o guia que acompanha o cliente desde a escolha do imóvel até a finalização do contrato, e a confiança que o comprador deposita nele é essencial para garantir que essa jornada seja bem sucedida, transparente e segura.
O processo de compra de um imóvel envolve uma série de decisões, que vão desde a escolha do tipo de imóvel até a documentação jurídica, passando pela análise do financiamento.
Para muitos adquirentes, o imóvel representa não só um lugar para morar, mas também um patrimônio que será transmitido para gerações posteriores. Essa questão, muitas vezes, torna o processo de decisão ainda mais complexo.
É nesse ponto que o corretor de imóveis assume um papel fundamental. O profissional precisa, acima de tudo, ser ético e transparente e oferecer uma consultoria personalizada, adaptada às necessidades do cliente.
O comprador, por sua vez, precisa confiar em seu conhecimento técnico e em suas habilidades para lidar com as nuances do mercado imobiliário, que é notoriamente dinâmico e, por vezes, difícil de compreender.
A confiança é o alicerce sobre o qual se constrói qualquer relação imobiliária. No momento da compra, o cliente precisa ter a certeza de que o corretor de imóveis está atuando com honestidade e diligência, agindo sempre em conformidade com a ética profissional.
Infelizmente, o mercado imobiliário brasileiro ainda sofre com casos pontuais de falta de transparência e práticas desleais, o que torna a confiança um fator ainda mais crítico.
O corretor de imóveis não é apenas um intermediador/vendedor, mas também um conselheiro que orienta o comprador em todas as etapas do negócio. Isso significa que ele deve ser explícito sobre as características do imóvel, o histórico de valorizações, as condições de pagamento, e até mesmo as questões relacionadas à documentação.
Quando essa relação é estabelecida de maneira transparente e ética, o comprador sente-se mais seguro e preparado para tomar decisões que envolvem montantes significativos de valores.
A responsabilidade civil do corretor é um aspecto essencial a ser considerado. Slém da confiança, o corretor de imóveis tem um compromisso jurídico com o comprador. Em qualquer transação imobiliária, é fundamental que o profissional verifique a regularidade da parte vendedora e da documentação do imóvel.
Caso ocorra algum problema futuro relacionado à propriedade, como pendências financeiras, disputas jurídicas, ou questões legais, o corretor imobiliário pode ser responsabilizado por negligência em suas funções.
Desta forma, o corretor de imóveis precisa ter pleno conhecimento das leis que regem o mercado imobiliário e das obrigações jurídicas envolvidas nas transações.
Sua responsabilidade inclui garantir que o comprador não enfrente surpresas desagradáveis no futuro, e que todos os trâmites legais sejam devidamente cumpridos, com a regularização da escritura do imóvel ou problemas com o financiamento.
Portanto, a combinação de ética, confiança e responsabilidade civil do corretor de imóveis não é apenas um diferencial no mercado, mas uma necessidade para garantir que o sonho da jornada de compra do imóvel se concretize de maneira segura e com sucesso.

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Sergio Junger

O corretor e perito avaliador de imóveis Sergio Junger foca na jornada de compra do imóvel. Ele apresenta conteúdos relevantes relacionados à intenção do comprador, que traz vontades implícitas que precisam ser 'lidas'.

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