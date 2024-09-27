Dificuldade para escolher o seu próximo imóvel?

O corretor dará o suporte no conhecimento que o comprador não consegue obter no curto espaço de tempo em sua busca pela internet Crédito: Shutterstock

Ao longo dos anos, no mercado imobiliário, venho observando o comportamento das pessoas com relação a compra de imóveis (jornada de compra). Muitos vão direto à internet e iniciam as pesquisas para conhecer e buscar seu imóvel predileto que esteja ao alcance financeiro nesta aquisição.

Percebi que, por falta de conhecimento de vários fatores que são importantes na escolha do imóvel, o comprador “perde” muito tempo para a aquisição e também não atenta para itens externos ao imóvel, como o comportamento do bairro e as proximidades deste referido imóvel.

Recentemente fiz uma avaliação imobiliária em um determinado imóvel, que mesmo eu conhecendo o bairro, naquele horário específico que estava no imóvel, observei que o barulho relativo a uma escola muito próxima trazia um desconforto para quem fosse morar no apartamento.

Então, entendo que, ninguém melhor que o corretor de imóveis para ajudar nesta busca física. Mesmo que o comprador já tenha feito algumas pesquisas pela internet, que é, sim, muito importante, mas as visitas e as decisões finais devem ser orientadas e acompanhadas pelo profissional do mercado imobiliário, o corretor. É esse profissional que dará, efetivamente, o suporte no conhecimento que o comprador não consegue obter no curto espaço de tempo em sua busca pela internet.

Lembro também que muitos compradores estão vindo de outras cidades ou mesmo de outros Estados e não conhecem efetivamente a cidade onde escolhem para morar.

Atentar para fatores externos é muito importante. Não somente a incidência solar, ventos, altura do apartamento, mas principalmente barulhos diversos em horários diversos, maiores fluxos de veículos, movimentações de suas atividades cotidianas como: ida e vinda do trabalho, ida e vinda da escola de filhos, academias, supermercado e afins.

Por isso a importância, nesta quebra de paradigma, que seja alguém conhecedor do bairro e/ou cidade que busca adquirir seu imóvel. Esse corretor imobiliário é seu aliado e não seu “oponente”, com capacitação e ética em suas atividades, legalmente regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), que muitos desconhecem por não participarem do dia a dia do mercado imobiliário.

Atentem e procurem caminhos melhores e mais curtos, de forma ao sucesso neste tão sonhado imóvel, seja para moradia, seja para investimento.