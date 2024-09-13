Ter sua casa própria: esse é o sonho de boa parte dos brasileiros

A compra de um imóvel é o maior patrimônio a se conquistar na trajetória da vida Crédito: Shuttestock

Nos últimos anos algumas coisas mudaram na aquisição do imóvel, entretanto, existem pontos inquestionáveis e que não mudam na visão do comprador. Quero levar a refletir alguns fatores, na jornada de compra desse tão sonhado imóvel.

Antropologicamente é natural e traz segurança o fator “casa”, pois todos nós queremos um teto para chamar de seu, além da necessidade de atendimentos básicos para o ser humano viver.

jornada de compra do imóvel tem fatores relevantes que são, passo-a-passo: a necessidade, a busca, a escolha e a decisão. Num determinado momento de sua vida você irá deparar com a necessidade de moradia, e isso chamamos de “dor”, por consequência, deverá conhecer um pouco mais sobre imóveis.

No segundo momento o fator da busca será o ponto focal para iniciar a solução daquele primeiro fator - a necessidade - que levou a “dor” de um problema a ser resolvido.

Após vários estudos, conhecimento, entendimento, você entra no mundo do mercado imobiliário e começa a perceber que a questão é muito mais ampla do que imaginava.

Mesmo que você tenha a habilidade de buscar vários perfis de imóveis com suas características, através de diversas plataforma digitais, normalmente não são suficientes para uma decisão assertiva. Neste fator da decisão, muitas questões ficam em aberto por seu desconhecimento mais detalhado do mercado imobiliário.

Desta forma, aqui quero sugerir que tenha uma assessoria de um profissional de mercado imobiliário, que é o corretor de imóveis. Tal profissional irá orientar, a partir de seus sonhos, suas características e vontades, em encontrar o imóvel ideal.

A jornada de compra do imóvel não é complicada, porém, levará algum tempo para entender o início, meio e fim desse processo. São diversos elementos que deverão ser considerados nesta jornada, efetivamente quanto ao fator busca/escolha.

Baseado no seu momento - seja para casar, seja pela família crescendo, seja em busca do melhor local para morar, seja até mesmo numa melhoria de padrão socioeconômico – saiba que a característica mais forte (de 25% ou mais) é a localização, em seguida é a segurança (15%) do local do imóvel pretendido.

Podemos, ainda, citar como importantes características a incidência do sol, a área de lazer, a proximidade de mercado, farmácia, seu local de trabalho e afins. Por isso, o corretor de imóveis poderá auxiliar nesta decisão, pois ele é conhecedor da cidade/bairro que o comprador pretende adquirir seu imóvel.

Nesta reflexão, quero também salientar que esses são fatores básicos, mas o detalhamento para um melhor planejamento de compra demanda tempo, interesses e poder aquisitivo. No livro de meu amigo Bruno Lessa “Jornada de Compra do Imóvel”, ele aborda com bastante propriedade todo processo e seus percalços, na escolha do imóvel.