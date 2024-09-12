Novo colunista de Hub Imobi A Gazeta vai focar a jornada de compra do imóvel

Sergio Junger é formado em Administração e já trabalhou na área da tecnologia da informação e gestão de negócios

Para isso, Sergio destaca a importância de um profissional especializado em imóveis. "O profissional habilitado é extremamente necessário. É ele que está legalmente capacitado em ajudar na escolha do tão sonhado imóvel, considerando fatores explícitos e implícitos, como preferência, localização, espaço, e outros fatores para que a opção final seja um sucesso", pontua.