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Novo colunista de Hub Imobi A Gazeta vai focar a jornada de compra do imóvel

Corretor de imóveis e perito avaliador imobiliário, Sergio Junger quer quebrar paradigmas e focar na Jornada de Compra do consumidor
Alberto Margon

Alberto Margon

Publicado em 

12 set 2024 às 10:18

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 10:18

Sergio Junger é formado em Administração e já trabalhou na área da tecnologia da informação e gestão de negócios Crédito: Sergio Junger/Acervo
corretor e perito avaliador de imóveis Sergio Junger é o mais novo colunista de Hub Imobi em A Gazeta. Com ele, a editoria completa seis colunas ativas no site. Sergio é formado em Administração e já trabalhou na área da tecnologia da informação e gestão de negócios, além de ter dado aula em faculdade particular. Atualmente, ele trabalha como corretor de imóveis e perito avaliador imobiliário.
Com periodicidade quinzenal, sua coluna será publicada às sextas-feiras e, segundo o especialistas, sua intenção é quebrar paradigmas e focar na jornada de compra do imóvel. "Quero apresentar conteúdos relevantes e quebrar paradigmas, focando na jornada de compra do imóvel, pois o assunto mais importante é a intenção do comprador, que traz vontades implícitas que precisam ser 'lidas'", afirma.
Para isso, Sergio destaca a importância de um profissional especializado em imóveis. "O profissional habilitado é extremamente necessário. É ele que está legalmente capacitado em ajudar na escolha do tão sonhado imóvel, considerando fatores explícitos e implícitos, como preferência, localização, espaço, e outros fatores para que a opção final seja um sucesso", pontua.
Por fim, o corretor avalia de forma positiva o mercado imobiliário do Espírito Santo, apontando um crescimento em todas as regiões do Estado. "O mercado imobiliário em nosso estado está em alta, com a região metropolitana em pleno desenvolvimento, e as cidades do interior não estão diferente quanto ao crescimento. Do norte ao sul, indústrias vêm para nosso estado em busca de espaço, infraestrutura, segurança, mobilidade, e isso temos aqui", diz.

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