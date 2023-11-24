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Alexandre Vieira Brito

Artigo de Opinião

É psicólogo clínico, professor e palestrante. Mestre e doutorando em Psicologia Institucional
Alexandre Vieira Brito

Black Friday: como evitar as armadilhas psicológicas?

Existem algumas armadilhas psicológicas que fazem com que a gente acabe consumindo muito mais do que deveria, buscando preencher as angústias com produtos do mercado
Alexandre Vieira Brito
É psicólogo clínico, professor e palestrante. Mestre e doutorando em Psicologia Institucional

Públicado em 

24 nov 2023 às 16:52
Diante da Black Friday, muitas pessoas veem oportunidades de comprar aquele produto tão desejado. No entanto, seja nas compras online, seja em lojas físicas, há o risco de “cair na tentação” das promoções e acabar comprando compulsivamente mesmo as coisas mais supérfluas.
Existem algumas armadilhas psicológicas que fazem com que a gente acabe consumindo muito mais do que deveria, buscando preencher as angústias com produtos do mercado. Afinal, alguns excessos podem indicar tentativas sofridas de lidar com o vazio e a angústia. E nada melhor do que a psicologia e a psicanálise para nos ajudar nesse momento.
Vamos ver, a seguir, algumas das principais armadilhas psicológicas que podem nos levar ao consumo desenfreado e algumas orientações importantes para que as compras não se tornem soluções imediatas, mas que podem comprometer o seu futuro e sua saúde mental.
  • Cuidado com o “eu mereço”
Em primeiro lugar, muita cautela quando você se oferece uma compensação para além do que deveria diante de uma fase ruim, pois isso pode causar prejuízos no longo prazo. Isso pode até dar um prazer imediato, mas a conta vai chegar depois!

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  • “Não tenho nada a perder!”
Esse pensamento pode ser uma armadilha! Com sucessivas insatisfações, algumas pessoas entram numa bola de neve como se  não tivessem mais nada a perder. Respire e coloque limite no quanto pode gastar e evite ultrapassá-lo.
  • “Não posso viver sem isso!”
Pode e viveu até hoje! Então, cuidado ao depositar esperanças de felicidade e completude em produtos do mercado, acreditando que eles são indispensáveis.
Compra on-line; Black Friday; e-commerce; compra virtual; comércio eletrônico
Black Friday Crédito: Freepik
  • Desconfie de si mesmo (a)
Quando o assunto é dinheiro, desconfie de si mesmo(a)! Evite fazer compras sozinho(a). Você pode fazer uma lista de compras e uma reflexão sobre cada um dos produtos no carrinho com alguém próximo e de sua confiança.
Faça compras conscientes e jamais descuide de sua saúde mental prezando por momentos de descanso, fazendo atividades físicas regulares, com alimentação equilibrada e psicoterapia.

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