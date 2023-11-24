Black Friday: como evitar as armadilhas psicológicas?

Diante da Black Friday, muitas pessoas veem oportunidades de comprar aquele produto tão desejado. No entanto, seja nas compras online, seja em lojas físicas, há o risco de “cair na tentação” das promoções e acabar comprando compulsivamente mesmo as coisas mais supérfluas.

Existem algumas armadilhas psicológicas que fazem com que a gente acabe consumindo muito mais do que deveria, buscando preencher as angústias com produtos do mercado. Afinal, alguns excessos podem indicar tentativas sofridas de lidar com o vazio e a angústia. E nada melhor do que a psicologia e a psicanálise para nos ajudar nesse momento.

Vamos ver, a seguir, algumas das principais armadilhas psicológicas que podem nos levar ao consumo desenfreado e algumas orientações importantes para que as compras não se tornem soluções imediatas, mas que podem comprometer o seu futuro e sua saúde mental.

Cuidado com o “eu mereço”

Em primeiro lugar, muita cautela quando você se oferece uma compensação para além do que deveria diante de uma fase ruim, pois isso pode causar prejuízos no longo prazo. Isso pode até dar um prazer imediato, mas a conta vai chegar depois!

“Não tenho nada a perder!”

Esse pensamento pode ser uma armadilha! Com sucessivas insatisfações, algumas pessoas entram numa bola de neve como se não tivessem mais nada a perder. Respire e coloque limite no quanto pode gastar e evite ultrapassá-lo.

“Não posso viver sem isso!”

Pode e viveu até hoje! Então, cuidado ao depositar esperanças de felicidade e completude em produtos do mercado, acreditando que eles são indispensáveis.

Black Friday Crédito: Freepik

Desconfie de si mesmo (a)

Quando o assunto é dinheiro, desconfie de si mesmo(a)! Evite fazer compras sozinho(a). Você pode fazer uma lista de compras e uma reflexão sobre cada um dos produtos no carrinho com alguém próximo e de sua confiança.