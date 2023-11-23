Black Friday 2023: descontos vão até 70% na Grande Vitória

Black Friday: descontos chegam a 70% nas lojas Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A contagem regressiva para a Black Friday começou, e o comércio está animado para incrementar as vendas de final de ano com a megaliquidação, que ocorre, oficialmente, nesta sexta-feira (24). Os descontos chegam a 70%.

Haverá promoções em lojas dos mais variados setores, como vestuário, calçados, perfumaria, brinquedos, móveis e eletrodomésticos, além de serviços de beleza.

O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Carlos Bergamin, está otimista quanto à movimentação econômica provocada pela data que, neste ano, levou à criação de 6 mil vagas de trabalho temporárias, comprovando que a Black Friday ganhou a confiança de consumidores e lojistas.

"No Estado, as coisas estão caminhando de uma forma bem consolidada, as empresas estão organizadas, o ambiente público estruturado. Isso traz confiança para os empresários, gera mais negócios, empregos e, consequentemente, faturamento para o comércio" José Carlos Bergamin - Vice-presidente da Fecomércio

Movimento no comércio e principais ofertas

Embora, oficialmente, a Black Friday ocorra sempre na última sexta-feira de novembro – que, neste ano, é o dia 24 –, diversos estabelecimentos optam por prolongar as ofertas.

No Shopping Vitória, por exemplo, as promoções já começaram nesta quinta (23) e seguem até domingo (26), sendo que, especialmente na sexta-feira (24), todas as lojas abrirão uma hora mais cedo, permitindo que os consumidores iniciem a “caça” pelas ofertas a partir das 9h. Os descontos chegam a 70%.

Também na Capital, o Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi, terá descontos de até 70% entre os dias 24 e 26 de novembro.

No polo comercial da Praia do Canto, que conta com 300 lojas de variados setores, os descontos praticados vão de 20% a 70%, e, segundo o presidente da Associação Comercial do bairro, Cesar Saade, a expectativa é de um crescimento de 5% em relação às vendas de 2022.

“Quando o lojista se prepara para as vendas de final de ano, ele já abastece seu estoque pensando nas ações da Black Friday, e esse ano temos um cenário otimista.”

Cruzando a ponte, o Shopping Vila Velha realizará a Week Tudo até 26 de novembro, com diversas lojas oferecendo descontos de até 70% em seus produtos.

Ainda em Vila Velha, o Shopping Praia da Costa aproveitará a data para dar início à sua promoção de Natal. De 24 a 26 de novembro, período da Black Friday, os clientes poderão concorrer ao sorteio de prêmios, além de aproveitarem os descontos em diversos produtos e lojas.

“A liquidação oferece possibilidade para os consumidores economizarem e, ao mesmo tempo, para os estabelecimentos venderem e impulsionarem o consumo de fim de ano, favorecendo ambas as partes”, destacou o gerente da unidade, Marcus Aguiar.

No Boulevard Shopping Vila Velha, a liquidação também se estenderá por todo o fim de semana, com a abertura de lojas e quiosques das 10h às 22h e descontos de até 70% entre os dias 24 e 26 de novembro.

No Polo de Moda Glória, que conta com 1.200 pontos comerciais e trabalha com um mix de produtos diversos, como roupas femininas, masculinas, calçados, móveis, colchões, entre outros, os lojistas já anteciparam algumas promoções para a data. Os descontos variam de 30% a 70%, dependendo do segmento, e diversos estabelecimentos já estão realizando uma chamada para clientes da “lista VIP” aproveitarem as ofertas com antecedência.

“Esperamos que novembro e dezembro sejam meses bem positivos para as vendas, com clientes recebendo o 13º salário e dispostos a realizar compras de Natal; isso é muito favorável", avalia Glenda Amaral, presidente da Uniglória e do Sindilojas Vila Velha.

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro também aproveitará a Black Friday para lançar sua promoção de Natal, com sorteios e ofertas especiais até 24 de dezembro. Neste fim de semana, lojas darão descontos de até 70%, sendo que, nos dias 24 e 25 de novembro, o estabelecimento funcionará com horário estendido de uma hora, com lojas e quiosques abertos das 10h às 23 horas.

'Esperamos que nossos clientes não deixem de participar e aproveitar ao máximo as promoções da Black Friday', ressalta Amanda Duque, gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro.

O Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, também preparou uma série de ofertas para a Black Friday, com descontos de até 70% em peças selecionadas nas diversas lojas do empreendimento, de 23 a 26 de novembro.

Em Cariacica, os clientes do Shopping Moxuara terão até domingo, 26 de novembro, para aproveitar os descontos de até 60%. O horário de funcionamento das lojas e quiosques também será estendido em uma hora na sexta (24) e no sábado (25), com atendimento das 10h às 23 horas, na megaliquidação.

Nas principais avenidas da cidade, lojistas do município também farão ofertas diversas, segundo Samuel Valle, da CDL Cariacica. “Há uma boa expectativa. As empresas se organizaram para esse evento, prepararam promoções. Cada empresa faz o seu, não há um padrão de desconto, mas haverá boas ofertas. E também há uma programação cultural com vários shows e atrações para as crianças.”

Serviço: Black Friday na Grande Vitória

Shopping Vitória

Período de promoções : de 23 a 26 de novembro

: de 23 a 26 de novembro Horário : as lojas abrirão às 9h, no dia 24, e, nos demais dias, haverá horário de funcionamento normal, das 10h às 22h;

: as lojas abrirão às 9h, no dia 24, e, nos demais dias, haverá horário de funcionamento normal, das 10h às 22h; Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória

Shopping Norte Sul

Período de promoções : de 24 a 26 de novembro

: de 24 a 26 de novembro Horário : Sexta e sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 19h

: Sexta e sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 19h Endereço: Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 - Jardim Camburi, Vitória

Praia do Canto

Período de promoções : 24 e 25 de novembro

: 24 e 25 de novembro Horário: no dia 24, as lojas funcionarão até as 21h; no dia 25, até as 18h

Boulevard Shopping Vila Velha

Período de promoções : de 24 a 26 de novembro

: de 24 a 26 de novembro Horário : nos dias 24 e 25, o funcionamento de lojas e quiosques será das 10h às 22h, e no domingo (26), das 13h às 21h

: nos dias 24 e 25, o funcionamento de lojas e quiosques será das 10h às 22h, e no domingo (26), das 13h às 21h Endereço: Rodovia do Sol, 5.000 - Itaparica, Vila Velha

Shopping Praia da Costa

Período de promoções : de 24 a 26 de novembro

: de 24 a 26 de novembro Horário : das 10h às 22h

: das 10h às 22h Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha

Shopping Vila Velha

Período de promoções : de 24 a 26 de novembro

: de 24 a 26 de novembro Horário : nos dias 24 e 25, o funcionamento de lojas e quiosques será estendido das 9h às 23h, e no domingo (26), das 12h às 22h

: nos dias 24 e 25, o funcionamento de lojas e quiosques será estendido das 9h às 23h, e no domingo (26), das 12h às 22h Endereço: Av. Luciano das Neves, 2.418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha



Polo de Moda Glória

Período de promoções : 24 e 25 de novembro

: 24 e 25 de novembro Horário: horário estendido das lojas, conforme a demanda

Shopping Mestre Álvaro

Período de promoções : de 24 a 26 de novembro

: de 24 a 26 de novembro Horário : estendido, das 10h às 23h, nos dias 24 e 25

: estendido, das 10h às 23h, nos dias 24 e 25 Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Shopping Montserrat

Período de promoções : de 23 a 26 de novembro

: de 23 a 26 de novembro Horário : das 10h às 22h, na sexta-feira (24), com abertura facultativa a partir das 9h; no sábado (25), das 10h às 22h e, no domingo, das 11h às 21h

: das 10h às 22h, na sexta-feira (24), com abertura facultativa a partir das 9h; no sábado (25), das 10h às 22h e, no domingo, das 11h às 21h Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra