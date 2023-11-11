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Confusão

Tumulto em promoção da Black Friday deixa 40 feridos no Amapá; vídeo

Dezesseis pessoas precisaram ser hospitalizadas após serem pisoteadas ou imprensadas na entrada de loja
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2023 às 17:09

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 17:09

Vídeos postados em redes sociais mostram pessoas caindo no chão durante tumulto em promoção de Black Friday no Amapá
Vídeos postados em redes sociais mostram pessoas caindo no chão durante tumulto em promoção de Black Friday no Amapá Crédito: Reprodução/ Twitter
Um tumulto em uma loja da rede Eletro Shop deixou 40 pessoas feridas e 16 hospitalizadas nesta sexta-feira (10) no centro de Macapá (AP).
A loja realizou uma promoção da Black Friday, levando uma multidão se aglomerar na entrada do estabelecimento horas antes da abertura da loja na noite de sexta.
Quando as portas foram abertas, os clientes correram em direção aos produtos em promoção. Vídeos postados em redes sociais mostram pessoas caindo no chão, sendo pisoteadas e imprensadas em meio à multidão. O piso da loja ficou repleto de marcas de sangue.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamadas em meio à confusão.
Ao todo, 40 pessoas foram atendidas, sendo 16 delas levadas para o Hospital de Emergências, informou a Secretaria Estadual de Saúde.
Dos clientes que foram internados, 15 tinham cortes na pele e precisaram passar por procedimento de sutura. Dois pacientes seguem internados e o estado de saúde deles é considerado estável.
Em nota divulgada no início da tarde deste sábado (11), a Eletro Shop informou que a Polícia Militar foi previamente acionada por meio de ofício sobre a promoção e que, assim que houve o tumulto, acionou os socorristas do Samu.
"A Rede Eletro Shop se solidariza e está em contato direto com os feridos já identificados, prestando o apoio necessário. A empresa segue apurando os fatos e se disponibiliza a prestar todo e qualquer esclarecimento", informou a nota.

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