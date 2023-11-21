Black Friday: veja guia para se dar bem e fugir das pegadinhas

01

Pesquise

Liste os produtos que deseja comprar. Assim é possível comparar os preços com antecedência, evitando compras por impulso. Imprima ou salve as imagens para poder comprovar junto aos órgãos de defesa, caso ocorra alguma fraude nas promoções.

02

Lojas virtuais

Fique atento às compras na internet. Cuidado com sites piratas, confira sempre a URL (endereço eletrônico) da loja e verifique se possui certificado de segurança (um ícone de cadeado que aparece no navegador). Veja a reputação das empresas e se possuem muitas reclamações.

03

Redes sociais

Fique de olho nas redes sociais da loja, e nos sites de ofertas, pois muitas empresas divulgam promoções especiais nesses canais antes da data da Black Friday.

04

Direito de arrependimento

Para compras feitas pela internet ou por telefone, existe o chamado “Direito de Arrependimento”, ou seja, o consumidor tem até 7 dias para desistir da compra a partir da aquisição do produto ou de seu recebimento.

05

Frete

Não olhe apenas o preço do produto; é necessário verificar também o custo do frete. Algumas empresas tentam compensar o desconto dos produtos abusando do valor para a entrega.

06

Clareza das promoções

Os estabelecimentos comerciais que aderirem à temporada de compras no estilo Black Friday devem fornecer informações verdadeiras, corretas, claras e inequívocas sobre os produtos ou serviços em promoção, em especial sobre o preço praticado sem o desconto.

07

Pagamento

Cuidado com sites que só aceitam pagamento via boleto, por exemplo. Além de não passar pela verificação da administradora do cartão, caso haja fraude, o consumidor não conseguirá reaver o valor pago.

08

Finalização da compra

Cuidado! Fique atento ao preço anunciado pelas lojas e, na hora de finalizar a compra on-line, confira se o valor foi mantido.

09

Defeitos nos produtos

Se o produto vier com um defeito que não foi informado antes da compra, a loja ou o fabricante deve reparar a falha em até 30 dias. Caso o conserto não ocorra nesse prazo, o consumidor poderá escolher entre três opções: exigir a troca por outro produto em perfeitas condições de uso; a devolução integral da quantia paga, devidamente atualizada; ou o abatimento proporcional do preço.

10

Código de Defesa do Consumidor