Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lojas on-line

Procon Vitória identifica aumento de preços antes da Black Friday

Foram analisados, entre os dias 24 de outubro e 13 de novembro, preços de produtos como air fryer, fogão, ar-condicionado, celular, smart TV, notebook, geladeira e videogame; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2023 às 12:42

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 12:42

Black Friday, compras, desconto
Procon Vitória identifica aumento de preços em lojas on-line antes da Black Friday Crédito: Pexels
As promoções da Black Friday, que neste ano ocorre em 24 de novembro, enchem os olhos dos consumidores. Entretanto, ao realizar um levantamento dos produtos mais vendidos em lojas on-line nesta época, o Procon Vitória identificou que embora, de fato, haja descontos em certos casos, em outros, os produtos tiveram aumento de preço nas semanas que antecedem a megaliquidação.
Foram analisados, entre os dias 24 de outubro e 13 de novembro, preços de air fryer, fogão, ar-condicionado, celular, smart TV, notebook, geladeira, máquina de lavar, robô aspirador de pó e videogame, considerando produtos idênticos (marca e modelo).
O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi, aponta que o resultado da pesquisa mostra que alguns produtos já estão com os preços em queda, enquanto outros tiveram aumento, e lembra que, no ano passado, muitos consumidores reclamaram de um aumento artificial dos preços nas vésperas da data comercial para dar a falsa impressão de um desconto maior. Isto é, nem sempre a oferta é tão vantajosa quanto parece.
"A Black Friday promete descontos tentadores nas lojas on-line. Quem está pensando em comprar algo precisa se planejar, para evitar o endividamento, e fazer uma boa pesquisa de mercado para garantir uma compra verdadeiramente vantajosa", recomenda.
Uma ação de fiscalização dos preços promocionais nos estabelecimentos físicos também está prevista.

Veja Também

Black Friday: como monitorar preços e fugir do golpe do falso desconto

Black Friday: 5 dicas para aproveitar os descontos sem cair em golpes

Confira os principais resultados da pesquisa nas lojas on-line:

Preços em queda

  • Aparelhos de ar condicionado: o menor preço coletado no dia 24 de outubro foi de R$ 2.609,10, caindo para R$ 2.339,10 no dia 6. Esse valor foi mantido até dia 13. 
  • Aparelhos celulares: R$ 4.599,00 em dia 24 de outubro, caindo para R$ 4.305,48, desde o dia 11 de novembro.
  • Fogão: em 24 de outubro, R$ 1.499,90; caiu para R$ 1.399,90 no dia 26; subiu para R$ 1.500,38 no dia 31; caiu para R$ 1.198,99 no dia 6 e subiu mais uma vez para R$ 1.332,22 no dia 13, preço menor do que no início da pesquisa. 
  • Robô aspirador: em 24 de outubro, R$ 379,89; subiu para R$ 385,77 no dia 30; caiu para R$ 359,90 no dia 13, fechando mais barato do que no início da pesquisa. 

Preços que subiram

  • Smart TV: subiu de R$ 1.804,05, em 24 de outubro, para R$ 1.994,05, desde o dia 6 de novembro. 
  • Videogame: em 24 de outubro, R$ 1.804,05; para R$ 2.490,00 em 11 de novembro.

Veja Também

Tumulto em promoção da Black Friday deixa 40 feridos no Amapá; vídeo

Black Friday: você realmente precisa do que está na sua lista de desejos?

4 dicas para aproveitar as promoções da Black Friday

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Black Friday Procon Comércio eletrônico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados