Procon Vitória identifica aumento de preços antes da Black Friday

Procon Vitória identifica aumento de preços em lojas on-line antes da Black Friday Crédito: Pexels

As promoções da Black Friday, que neste ano ocorre em 24 de novembro, enchem os olhos dos consumidores. Entretanto, ao realizar um levantamento dos produtos mais vendidos em lojas on-line nesta época, o Procon Vitória identificou que embora, de fato, haja descontos em certos casos, em outros, os produtos tiveram aumento de preço nas semanas que antecedem a megaliquidação.

Foram analisados, entre os dias 24 de outubro e 13 de novembro, preços de air fryer, fogão, ar-condicionado, celular, smart TV, notebook, geladeira, máquina de lavar, robô aspirador de pó e videogame, considerando produtos idênticos (marca e modelo).

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi, aponta que o resultado da pesquisa mostra que alguns produtos já estão com os preços em queda, enquanto outros tiveram aumento, e lembra que, no ano passado, muitos consumidores reclamaram de um aumento artificial dos preços nas vésperas da data comercial para dar a falsa impressão de um desconto maior. Isto é, nem sempre a oferta é tão vantajosa quanto parece.

"A Black Friday promete descontos tentadores nas lojas on-line. Quem está pensando em comprar algo precisa se planejar, para evitar o endividamento, e fazer uma boa pesquisa de mercado para garantir uma compra verdadeiramente vantajosa", recomenda.

Uma ação de fiscalização dos preços promocionais nos estabelecimentos físicos também está prevista.

Confira os principais resultados da pesquisa nas lojas on-line:

Preços em queda

Aparelhos de ar condicionado: o menor preço coletado no dia 24 de outubro foi de R$ 2.609,10, caindo para R$ 2.339,10 no dia 6. Esse valor foi mantido até dia 13.

Aparelhos celulares: R$ 4.599,00 em dia 24 de outubro, caindo para R$ 4.305,48, desde o dia 11 de novembro.

Fogão: em 24 de outubro, R$ 1.499,90; caiu para R$ 1.399,90 no dia 26; subiu para R$ 1.500,38 no dia 31; caiu para R$ 1.198,99 no dia 6 e subiu mais uma vez para R$ 1.332,22 no dia 13, preço menor do que no início da pesquisa.

Robô aspirador: em 24 de outubro, R$ 379,89; subiu para R$ 385,77 no dia 30; caiu para R$ 359,90 no dia 13, fechando mais barato do que no início da pesquisa.

Preços que subiram