Black Friday: como monitorar preços e fugir do golpe do falso desconto

Para atrair consumidores desavisados, algumas empresas passaram a aumentar o preço semanas antes da data e atribuir um desconto fictício em seguida. A prática, considerada propaganda enganosa, tem se tornado comum nos últimos anos, ganhando até termo próprio, a "Black Fraude", e memes como "tudo pela metade do dobro".

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Para checar se a promoção é válida, é necessário ter alguns cuidados que ajudam a não cair em golpes. A internet oferece recursos que são aliados na hora de trazer proteção para os compradores que desejam aproveitar as ofertas e irem às compras. Veja como aproveitar a Black Friday com segurança:

Monitoramento de preços

Pesquisar os preços, além de visitar diferentes sites e lojas com pelo menos duas semanas de antecedência, é a alternativa mais importante para evitar as práticas abusivas. É preciso, também, entender as condições de venda e as especificações dos produtos anunciados para prevenir e escolher empresas com boa reputação.

Buscapé, JáCotei, BondFaro e Sites como Zoom Pelando são opções de comparação e que permitem análise de preços nas diferentes lojas, além da variação nas últimas semanas.

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É importante estar atento aos valores, que podem variar entre loja física e virtual. Mesmo que a prática seja permitida, é necessário a indicação sobre qual é o preço praticado, a forma de pagamento, as condições de entrega, se há cobrança ou não do frete e a data de entrega.

A advogada Kelly Andrade, especialista em direito do consumidor, recomenda medidas de cautela para evitar transtornos.

"Se possível, para se resguardar, o consumidor deve guardar o folheto ou um print com a demonstração do produto, valor e também com informação do link, nome da empresa, data e hora em que foi feita a pesquisa, a fim de comprovar a prática ilegal no período da Black Friday" Kelly Andrade - Advogada

Caso o comprador perceba um aumento de preço abusivo ou falso desconto, a primeira medida a ser adotada deve ser o diálogo com a loja ou o fornecedor do produto. Caso a situação não seja resolvida, o segundo passo é buscar o Procon e sites de reclamação administrativa.

Kelly também esclarece que, se um produto for anunciado por um valor promocional e, ao final da compra, sem qualquer justificativa, o preço sofrer aumento, é direito do consumidor exigir o pagamento do valor menor.

De olho nas promoções

Além dos descontos fictícios, lojas e promoções falsas são divulgadas nesta época do ano para conseguir dinheiro ou até mesmo dados pessoais de possíveis compradores. Os golpes, geralmente, são vistos em links disfarçados de oferta por meio de e-mail, SMS ou anúncios em redes sociais.

O especialista em Segurança da Informação Gilberto Sudré aconselha a dar preferência por lojas que disponibilizam contato telefônico e CNPJ no site. “Ao acessar o site da loja, verifique se a mesma apresenta a sua política de privacidade, se tem uma forma de contato com o encarregado de dados caso você precise fazer alguma consulta sobre como seus dados pessoais serão utilizados”, esclarece.

Além dessa, outras recomendações garantem a segurança na hora de comprar on-line. O site Reclame Aqui traz opiniões sobre a loja, o produto pretendido, atendimento e se o problema foi resolvido. Para maior proteção, o Procon de São Paulo divulgou uma lista de sites que não são recomendados , pois tiveram reclamações de consumidores registradas, foram notificados, não responderam ou não foram encontrados.

Ainda de acordo com Sudré, o cuidado deve ser redobrado na hora do pagamento. “O pagamento por cartão de crédito é uma boa opção, já que você pode cancelar a compra ou contestar o débito. Se optar pelo boleto, verifique se a linha digitável indica que é o banco do cedente e confira se o valor e o destinatário são mesmo da loja”, orienta.

Caso a compra de um produto adquirido com um valor promocional for cancelada, sem qualquer justificativa, é direito do consumidor exigir o cumprimento da oferta, receber outro produto ou prestação de serviço equivalente ou pedir o reembolso do valor equivalente à compra.

Black Friday 2023

Neste ano, lojas físicas e virtuais anunciam promoções convidativas para os diferentes setores de venda no dia 24 de novembro. Mas as promoções começam antes, durante a última semana do mês, na Black Week, ou até mesmo durante todo o mês, no chamado Black November.

Itens como fritadeira elétrica, televisão, geladeira, máquina de lavar, videogame, robô aspirador, celular e fogão são alguns dos listados pelo Procon de Vitória como os mais procurados durante o período. Os descontos durante o mês chegam a até 80%.