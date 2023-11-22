Trabalhadores dos Correios vão entrar em greve no ES? Veja a situação

Trabalhadores pedem que empresa resolva questões do acordo coletivo Crédito: Divulgação

Os sindicatos dos Correios das cidades de São Paulo e Bauru (SP) e dos Estados do Rio de Janeiro e Maranhão farão assembleias nos próximos dias para avaliar a decretação de uma greve por tempo indeterminado. A medida, segundo alegaram nesta quarta-feira (22), é em resposta a questões trabalhistas ainda pendentes com a empresa. Mas, existe o risco dessa greve também atingir as operações em terras capixabas, exatamente às vésperas da Black Friday 2023?

Por telefone, a reportagem de A Gazeta conversou com Fischer Marcelo Moreira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo (Sintect-ES). O representante negou que, neste momento, possa haver uma paralisação no Estado.

"Até porque no mês de setembro nós já fechamos um acordo coletivo. Há algumas questões que, na nossa opinião, devem ser corrigidas, mas tudo pode ser conversado. Conseguimos fazer o acordo de maneira pacífica. Não temos a intenção de debater sobre greve por agora – ainda mais neste período do ano", afirmou.

Apesar disso, o diretor também não descartou uma movimentação para o futuro, caso a necessidade de ajustes no acordo coletivo seja negado pela empresa. Segundo ele, são tratadas questões sobre a operacionalização dos trabalhos, como rotas, mão de obra de funcionários, entre outros.

"Hoje, [a paralisação] não é o foco do Sintect-ES; mas, claro, se lá na frente não houver uma boa vontade dos Correios para conversar esses tópicos do acordo, não podemos descartar nada", afirmou Fischer.

Greve no Brasil

Os sindicatos dos Correios das cidades de São Paulo e Bauru (SP) e dos estados do Rio de Janeiro e Maranhão, representados pela Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios), devem votar nesta quarta (22) e quinta-feira (23) a proposta de greve por tempo indeterminado.

Se for aprovada, a paralisação começaria nesta quinta-feira, véspera da Black Friday. O sindicato dos Correios em Tocantis já aprovou a paralisação, afirmou a Findect. A greve seria uma resposta ao que a federação chamou de recusa dos Correios em resolver questões relacionadas à assinatura de acordo coletivo.

A Findect afirmou para a Folha de São Paulo que a paralisação envolve "40% do efetivo nacional da empresa e 60% do fluxo postal do país".

O que diz os Correios

Questionado pela reportagem, os Correios pontuaram, em nota, que "estão operando normalmente em todo o País, com 100% dos empregados presentes, todas as agências abertas e todos os serviços disponíveis".

"Cinco dos 36 sindicatos dos Correios estão realizando assembleias, nos próximos dias, para decidir se haverá ou não paralisação parcial. No Espírito Santo não há mobilização", frisaram.

A Gazeta também demandou a empresa sobre como uma possível greve no Rio de Janeiro e em São Paulo poderia impactar as entregas no Estado, mas ainda não houve retorno. Se houver, este texto será atualizado.