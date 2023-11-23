Black Friday: Shopping Vitória amplia horário e oferece descontos de até 70%

A Black Friday do Shopping Vitória começa nesta quinta-feira (23) Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Uma das datas mais esperadas pelos consumidores, a Black Friday 2023 começa nesta quinta-feira (23) e vai até domingo (26) no Shopping Vitória . Serão quatro dias de promoção, com desconto de até 70%. Especialmente na sexta-feira (24), as lojas e espaços de alimentação funcionarão com horário ampliado, abrindo uma hora mais cedo, às 9h.

Durante a Black Friday SV, as lojas participantes estarão identificadas com cartazes fixados nas vitrines e os clientes contarão com descontos e condições especiais de pagamento para compra de roupas, eletroeletrônicos, perfumes, itens de beleza, bolsas, eletrodomésticos, sapatos, alimentação, móveis, entre outros produtos e serviços.

Oportunidade para renovar os móveis

Neste ano, a Danúbio está no Shopping Vitória com a Expo Móveis Danúbio. A loja temporária oferece descontos que chegam a 60% e parcelamento das compras em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. As condições da Black Móveis Danúbio são válidas até o dia 30 de novembro, com linha de cama, roupeiro, cômoda, tapete, sofá de modelos diversos, poltrona, armário de cozinha, mesa, cadeira, entre outros produtos.

A gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, ressalta que os consumidores poderão aproveitar a Black Friday para garantir os presentes de Natal e ainda concorrer ao sorteio de 10 viagens para Orlando, a cada R$ 400 em compras.

"A Black Friday é um importante evento para o varejo. O Shopping Vitória oferece um grande mix de marcas e produtos, o que torna a experiência ainda mais atrativa para o consumidor, podendo concentrar suas compras em um único lugar. Além da praticidade, o cliente pode participar da campanha promocional do shopping e ganhar uma viagem internacional" Letícia Dalvi - Gerente de marketing do Shopping Vitória

Lojas participantes da Black Friday do Shopping Vitória

Viagem para Orlando

A cada R$ 400 em compras nas lojas do Shopping Vitória, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a uma viagem para Orlando. O pacote dá direito a passagem, hospedagem e entrada no parque para dois adultos e uma criança. No total, serão 10 viagens sorteadas (limitado a uma por CPF). A promoção vai até o dia 27 de dezembro.

Para ter a chance de ganhar o prêmio, os clientes devem cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória. O sorteio será realizado no dia 30 de dezembro e a divulgação dos ganhadores ocorre no dia 02 de janeiro de 2024, no site www.shoppingvitoria.com.br e nas redes sociais.

O ponto de apoio ao cliente para dúvidas e orientações sobre o cadastro das notas está localizado no 2º piso, próximo à Riachuelo. Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SRE/ME no site ou no aplicativo do Shopping Vitória.

Confira algumas ofertas da Black Friday no Shopping Vitória:

Aleatory: Na compra de 3 peças listadas, 1 peça de menor ou igual valor sai com 50% de desconto;





Na compra de 3 peças listadas, 1 peça de menor ou igual valor sai com 50% de desconto; Arezzo: Bolsas Bowling, de R$1.029 por R$ 609,90;





Bolsas Bowling, de R$1.029 por R$ 609,90; Artex: Jogo de lençol em malha 100% algodão (solteiro), de R$119,90 por R$69,90 // Manta de microfibra aveludada (solteiro), de R$199,90 por R$99,90 - (casal) de R$ 229,90 por R$129,90;





Jogo de lençol em malha 100% algodão (solteiro), de R$119,90 por R$69,90 // Manta de microfibra aveludada (solteiro), de R$199,90 por R$99,90 - (casal) de R$ 229,90 por R$129,90; Belle Accessoires: Leve 5 e pague 4 - peças selecionadas (brincos / colares / pulseiras) por R$ 25 cada;





Leve 5 e pague 4 - peças selecionadas (brincos / colares / pulseiras) por R$ 25 cada; First Class: Toalha Banhão Aura, de R$129,99 por R$79,99 // Kit Cama Ultrassonic Dupla Face Casal, de R$ 149,99 por R$99,99;





Toalha Banhão Aura, de R$129,99 por R$79,99 // Kit Cama Ultrassonic Dupla Face Casal, de R$ 149,99 por R$99,99; Jaklayne Joias: 15% de desconto em compras a partir de R$150, 20% em compras a partir de R$ 300 e 25% em compras a partir de R$500. Relógios com até 70% de desconto;





15% de desconto em compras a partir de R$150, 20% em compras a partir de R$ 300 e 25% em compras a partir de R$500. Relógios com até 70% de desconto; Shoulder: 50% de desconto em 1 peça, 60% em 2 peças e 70% em 3 peças ou mais



Black Friday 2023 Shopping Vitória