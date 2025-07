Bairros planejados são nova forma de pensar, projetar e ocupar a cidade

Morar em um lugar onde é possível caminhar até o trabalho, levar os filhos à escola em poucos minutos e ter acesso a serviços essenciais sem depender do carro ainda é um privilégio para poucos capixabas. Essa realidade, no entanto, está mudando. À medida que cresce a valorização por qualidade de vida, mobilidade e praticidade, os bairros planejados surgem como uma resposta concreta a esse novo modo de viver. Eles reúnem, em um só projeto, eficiência urbana, integração social e desenvolvimento sustentável.

É nesse contexto que os bairros planejados ganham protagonismo. Inspirado no conceito da “cidade de 15 minutos”, proposto pelo urbanista Carlos Moreno, esse modelo propõe que todas as necessidades do cotidiano, como trabalho, educação, saúde, lazer e consumo, estejam a poucos minutos de casa, acessíveis a pé ou de bicicleta. Menos tempo no trânsito significa mais tempo de vida. Essa é uma transformação silenciosa, mas poderosa, que redefine a relação entre as pessoas e a cidade.