Atualização do Código Civil: um passo necessário ou prematuro?

O anteprojeto de reforma do Código Civil que tramita no Congresso Nacional foi elaborado por uma comissão de juristas e busca atualizar normas que impactam a vida dos cidadãos em todas as suas fases.



Desde 2023, a necessidade de modernização do Código, redigido em 2002, vem sendo debatida. Em abril de 2024, a comissão de juristas do Supremo Tribunal de Justiça (STJ ) aprovou o relatório final, prevendo alterações em centenas de artigos que afetam a vida dos cidadãos desde antes do nascimento até após a morte, incluindo aspectos como casamento, regulação de empresas, contratos, sucessão e herança.