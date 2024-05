Novo Código Civil vai facilitar ainda mais o divórcio unilateral

Alguns estudiosos e especialistas em relacionamentos já diziam que, para começar uma relação amorosa entre um casal, são necessárias duas pessoas. Já para terminar, basta apenas que uma das partes manifeste o interesse no rompimento. Essa afirmação vem ganhando força e forma na legislação brasileira. Em tempos de valorização da liberdade de escolha e de emancipação feminina, a ideia de esperar o cônjuge “dar o divórcio” já não encontra espaço na sociedade. É inimaginável ser obrigado a permanecer contratualmente ligado a alguém ainda que contra a vontade própria, e é totalmente plausível que tenhamos caminhado para o entendimento de que basta que uma pessoa não queira estar no relacionamento para que o vínculo formal deixe de existir.

O primeiro passo rumo a esse entendimento veio com a Emenda Constitucional 66/2010, quando o divórcio passou a ser considerado um direito potestativo, ou seja, um direito que não se discute com outra pessoa e que pode ser exercido de forma unilateral.

Agora o anteprojeto do Código Civil parece caminhar ainda mais rumo ao divórcio descomplicado. Pensando em simplificar o processo, a comissão de juristas que busca revisar o Código Civil no Senado propõe a previsão de divórcio unilateral direto no cartório, ou seja, sem precisar passar pela Justiça.

Essa é apenas uma das mudanças no Direito de Família propostas pela comissão. Hoje, apenas o divórcio consensual pode ser feito sem precisar passar pelas vias judiciais, e precisa da assinatura de ambas as partes. Outra exigência atual é que não existam filhos menores ou gestação em curso.

No último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Brasil havia batido novo recorde de divórcios, o maior número já visto em toda a história de levantamentos e pesquisas sobre o tema. Foram 386,8 mil divórcios em 2021, de acordo com as Estatísticas do Registro Civil 2021, 16,8% a mais que o ano anterior e, ao que tudo indica, o número só cresce.