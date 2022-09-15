Atendimento odontológico reduz o risco de morte em pacientes de UTI

Quando se fala em atendimento odontológico, muitos pensam logo nos tradicionais consultórios dos dentistas, local onde se realiza uma gama de procedimentos voltados para a saúde bucal.

A cadeira do dentista é onde acontecem os mais diversos tratamentos, que desde cedo conhecemos quando aprendemos sobre a importância de fazer consultas regulares ao profissional de odontologia, seja para tratar, seja para prevenir doenças bucais.

A prática odontológica, contudo, vai além e se estende com um atendimento diferenciado e de fundamental importância: os leitos de hospital. Ainda pouco conhecida por boa parte da população, a odontologia hospitalar é uma especialidade voltada para os cuidados ligados à saúde oral em ambiente hospitalar, geralmente, uma assistência direcionada a pacientes com quadros de alta complexidade.

Muitos podem questionar: por que é tão importante cuidar da saúde bucal de um internado em unidades de terapia intensiva? Como nossa boca é uma das principais portas de entrada de vírus, bactérias e outros microrganismos prejudiciais ao organismo, é necessário que o paciente de UTI receba os cuidados para reduzir o risco do quadro por infecções.

Essa intervenção, comprovadamente, ajuda a reduzir o índice de mortalidade, pois melhora o quadro sistêmico do paciente e tem um impacto positivo na sua recuperação.

Reforçando a importância dessa prática, um recente estudo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, revelou que a higiene bucal adequada associada ao tratamento odontológico de enfermos internados em UTI diminuiu em 21,4% o risco de morte.

Segundo o estudo, na UTI clínico-cirúrgica o número de óbitos caiu de 36,28% para 28,52% depois da intervenção. Os resultados foram publicados no American Journal of Infection Control.