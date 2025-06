Renovação segura para enfrentar os desafios dos novos tempos no ES

No fim do ano passado, tive a honra de ser mencionado pelo governador Renato Casagrande como um dos possíveis nomes do nosso grupo para sucedê-lo em 2026. Em seguida, o governador ressaltou que os nomes por ele citados teriam o direito de buscar apoios na sociedade, visando viabilizar essa importante missão de governar os capixabas e impulsionar ainda mais o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

Desde então, tenho recebido lideranças de diversas esferas da sociedade civil: religiosos, empresários, profissionais liberais, líderes comunitários e sindicais, vereadores, prefeitos e parlamentares. Todos foram unânimes em me encorajar a colocar meu nome como pré-candidato a governador.

Mas, para entender melhor os anseios da população e garantir uma candidatura alinhada com as necessidades reais dos capixabas, utilizamos um método científico: a pesquisa qualitativa. Um instrumento reconhecido por sua eficácia em captar sentimentos e opiniões, permitindo uma análise mais profunda das expectativas da nossa gente.

Os resultados da pesquisa confirmaram os diálogos que já havia estabelecido: os capixabas desejam um governador que represente uma nova geração de políticos comprometidos com a gestão pública, que possua capacidade de diálogo, de liderar e de montar equipes, que seja transparente e que cultive princípios conservadores.

Com humildade, me vi representado por esses sentimentos expressos no imaginário coletivo da população. Entretanto, governar o Espírito Santo não é uma tarefa simples. Isso requer muito preparo, um profundo conhecimento dos nossos desafios e, acima de tudo, a habilidade de dialogar de forma eficaz.

A partir de agora, iniciarei uma jornada por todos os municípios do Estado, nos finais de semana, sem comprometer nossa agenda administrativa em Vila Velha. Meu objetivo é dialogar com as lideranças do agronegócio, da indústria e do comércio. Ouvir a juventude, as comunidades cristãs e as representações dos trabalhadores. Quero entender os impactos deste novo mundo em que vivemos e como isso afeta a vida dos capixabas.

Discutirei com paciência e disciplina os gargalos do nosso desenvolvimento social e buscarei caminhos para avançarmos em direção a uma economia mais verde e criativa. Pretendo ouvir nossos artistas e criadores culturais, dialogar com as instituições acadêmicas e explorar formas de impulsionar a ciência e a tecnologia em nosso Estado.

Além disso, apresentarei as conquistas que obtivemos em Vila Velha e buscarei maneiras de compartilhar esses sucessos com todas as cidades capixabas.

Arnaldinho Borgo toma posse no segundo mandato como prefeito de Vila Velha . Crédito: Carlos Alberto Silva

Em outra frente importante, mantenho um diálogo construtivo com lideranças partidárias buscando uma legenda que possibilite apresentar meu nome aos eleitores capixabas. Antes, estava em um partido onde não havia espaço para desenvolver um projeto coletivo de renovação segura. Com responsabilidade, seguirei avançando nesse caminho.

Dessa forma, estamos trabalhando com humildade e com determinação para oferecer ao eleitor capixaba uma opção segura de mudança geracional que ele deseja para 2026. Um nome jovem, com experiência, capaz de unir forças, enfrentar desafios e defender o legado do nosso governador Casagrande.

Já superamos diversos obstáculos no passado para transformar Vila Velha em uma referência no Espírito Santo e no Brasil em modernidade, atração de investimentos e geração de emprego e renda. Agora, o nosso compromisso é expandir essa transformação, garantindo que todas as regiões do Estado avancem ainda mais. Viva os capixabas! Viva o Espírito Santo!

