Aprendizados da educação infantil italiana: um olhar a partir da Toscana

Recentemente, tivemos a oportunidade de realizar uma imersão em escolas de Educação Infantil na região da Toscana, na Itália — uma experiência que nos proporcionou vivências ricas e inspiradoras sobre como a infância é compreendida e respeitada em outras culturas.



Durante as visitas in loco, observamos de perto como as crianças italianas se relacionam com os espaços, com os adultos e, sobretudo, entre si. É evidente o quanto a escuta ativa, a autonomia e o respeito aos tempos individuais estão presentes nas propostas pedagógicas.