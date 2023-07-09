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Fernando Marcarini

Artigo de Opinião

É fisioterapeuta neurofuncional @fernandomarcarini
Fernando Marcarini

Alerta: risco de acidentes com crianças aumenta durante as férias escolares

Os pais ou responsáveis precisam ampliar os cuidados para que os momentos de lazer não se tornem um transtorno e ainda estar preparados para lidar com possíveis emergências
Fernando Marcarini
É fisioterapeuta neurofuncional @fernandomarcarini

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 10:00

Publicado em 

09 jul 2023 às 10:00
O período das férias escolares normalmente é o momento mais aguardado pelas crianças. Elas ficam livres para pular, dançar, correr e também fazer algumas travessuras. No entanto, a maior presença dos pequenos em casa, e muitas vezes sem uma supervisão, acaba gerando um aumento nos casos de acidentes, muitas vezes fatais.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, durante o período de férias escolares, a chance de as crianças se acidentarem aumenta em 25%. A ONG Criança Segura afirma que 38% das mortes por acidentes com crianças e adolescentes acontecem nesta época.
Quedas, queimaduras, intoxicação com produtos de limpeza, aspiração de corpos estranhos e afogamento são os acidentes mais comuns. Choques elétricos e acidentes automobilísticos também são mais recorrentes nesta época. Com as crianças menores de um ano a principal causa é o sufocamento, quando ocorre uma obstrução das vias respiratórias, muitas vezes por brinquedos ou algum outro objeto.

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Os pais ou responsáveis precisam ampliar os cuidados para que os momentos de lazer não se tornem um transtorno e ainda estar preparados para lidar com possíveis emergências.
No entanto, nenhum cuidado é 100% seguro. Mas 90% dos acidentes com crianças, muitas vezes fatais, são evitáveis desde que sejam adotadas medidas básicas de prevenção.
Algumas orientações: faça uma inspeção preventiva em sua casa ou no local que for se hospedar. Se necessário, faça adaptações simples, como por exemplo, tampar as tomadas.
O ambiente doméstico é onde a criança passa a maior parte do tempo, sendo então o local de maior risco. O local mais perigoso é a cozinha, onde encontramos fogão, álcool, objetos cortantes e perfurantes e sacos plásticos. Devemos manter todos esses itens fora do alcance das crianças, além de todos os armários fixos.
Produtos de limpeza e remédios não podem estar ao alcance dos pequenos. As garagens também são locais perigosos, devido à circulação de veículos. As janelas precisam estar todas com redes de proteção.
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Criança em casa Crédito: Pixabay
Na piscina é imprescindível a supervisão de um adulto, além da inspeção do ralo, pois pode se tornar uma armadilha. No banheiro, tomar cuidado com a temperatura da água e o risco de afogamento em banheiras.
Durante as viagens e deslocamento com veículos, use sempre a cadeirinha com as crianças presas ao cinto de segurança. Ao andar de bicicleta, skate e patins, estejam sempre protegidos com equipamentos de segurança.
A melhor forma de explicar para as crianças sobre o risco dos acidentes é através do diálogo, dando exemplos dos tipos de acidentes e consequências.
Em casos de acidentes devemos manter a calma, verificar a situação da vítima, manter a criança em um local seguro e procurar socorro. Em casos de quedas ou traumas graves, não devemos carregá-los ou mudar de posição. Em casos de queimaduras, lave-as apenas com água corrente. E chame o socorro pelo 192 Samu.

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