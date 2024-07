Agosto, momento certo para refletir sobre o futuro da advocacia

Agosto é um mês especial para a advocacia brasileira. Celebrado como o Mês da Advocacia, é o período ideal para se ressaltar a importância dos advogados e advogadas na defesa dos direitos e relembrar a todos os leitores que, não à toa, a Constituição Federal elenca a advocacia como indispensável para a administração da justiça.



É sempre oportuno refletirmos sobre cidadania, mas neste período é ainda mais importante colocarmos em discussão os desafios enfrentados pela classe e as soluções para essas mazelas, de modo a fortalecer ainda mais a profissão.

Não há dúvidas de que um dos maiores problemas continua sendo a lentidão no andamento dos processos judiciais e a complexidade dos procedimentos administrativos, que frequentemente resultam em frustração tanto para os advogados quanto para seus clientes.

A rápida evolução tecnológica passou a exigir que os advogados se adaptem constantemente. A transformação digital do Judiciário, com a implementação de processos eletrônicos e audiências virtuais, trouxe benefícios, mas ao mesmo tempo grandes desafios, como a necessidade de atualização contínua e o domínio de novas ferramentas.

Em paralelo, a valorização da advocacia é outra preocupação. Muitos advogados enfrentam condições de trabalho precárias, remuneração insuficiente e desvalorização profissional, especialmente nos primeiros anos de carreira.

Para minimizar esses problemas, desde que assumimos a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES), em 2022, implantamos diversas melhorias nos serviços e benefícios para a advocacia. Facilitamos o acesso dos mais jovens aos sistemas dos tribunais, fornecendo tokens gratuitos, benefício também fornecido aos advogados com mais de 65 anos, como incentivo à atualização profissional. Atuamos em cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no fornecimento de recursos humanos e equipamentos destinados à virtualização de processos até então físicos.

Em suas ações, a CAAES realizou mais de 40 mil atendimentos remotos e presenciais com sua equipe de suporte de TI e PJE e assim, tornando-se um verdadeiro facilitador da atividade da advocacia para milhares de colegas.

Não alheio à sua vocação, a CAAES, além de propiciar melhores condições de trabalho para toda a nossa advocacica, preocupou-se com a boa saúde mental e física, multiplicando a oferta de atividades esportivas para a classe, tanto na Grande Vitória quanto nas cidades do interior. Além disso, ampliou, dentro de suas atuais limitações, o atendimento nutricional e psicológico e modernizou o sistema de vans do Transporte Interfóruns.

Vale registrar que esses avanços só foram possíveis a partir da criação de Diretorias Temáticas e da descentralização do comando da CAAES, com tomada de decisões responsáveis por parte de toda a Direção da CAAES. As portas da instituição foram abertas para a classe, fazendo com que todos tivessem voz e, voluntariamente, pudessem sugerir ações e projetos, colocando a CAAES em verdadeira posição de destaque e protagonismo na advocacia capixaba.

Esses inúmeros avanços na área assistencial certamente representaram um fôlego à classe nesses tempos desafiadores, mas grandes gargalos ainda persistem e preocupam os advogados em seu dia a dia.

A modernização do sistema judiciário, por exemplo, precisa ser contínua e mais célere. Investimentos em tecnologia e a simplificação dos procedimentos podem reduzir a morosidade dos processos e tornar a justiça mais acessível. Uma digitalização que deve ser acompanhada de treinamento adequado para os profissionais da área.

Direito, advocacia, advogado, lei. Crédito: Pixabay

Para ampliar o acesso à justiça, é fundamental fortalecer campanhas de conscientização sobre os direitos. Parcerias com instituições educacionais e organizações sociais podem ajudar a levar informações jurídicas às comunidades carentes.

A formação contínua e a capacitação em novas tecnologias são imprescindíveis, bem como a oferta de cursos e treinamentos específicos para advogados pela Escola Superior de Advocacia (ESA), garantindo que a classe esteja preparada para enfrentar as mudanças e aproveitar as oportunidades trazidas pela tecnologia.

Em outro campo, a valorização da profissão passa por uma remuneração justa e condições de trabalho dignas. Além de voltar a reforçar a defesa das prerrogativas da advocacia, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) ser mais atuante na luta por políticas que assegurem a valorização dos advogados, promovendo ações que destaquem a importância da advocacia para a sociedade.

O Mês da Advocacia é uma oportunidade para celebrar as conquistas da classe, mas também para refletir sobre os desafios e buscar soluções concretas. A advocacia é fundamental para a justiça e a democracia, e o fortalecimento dessa profissão beneficia toda a sociedade. Que agosto seja um mês de reconhecimento, mas também de renovação dos compromissos com a justiça e a ética profissional.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais