Advocacia e honorários de sucumbência: que a lei seja cumprida

No Brasil os chamados honorários de sucumbência fazem parte dos processos judiciais: a parte que “perde” a ação paga para o advogado da parte contrária um valor escalonado de até 20% da diferença entre o que “pedia” e o que o juiz “concedeu”. Se entro na justiça, por exemplo, para receber R$ 10 milhões, e a justiça diz que só devo receber R$ 100 mil, vou pagar “sucumbência” sobre a diferença de R$ 9.900.000,00. No Brasil, usando a lei em vigor, isso poderia chegar a quase R$ 900 mil. Pronto: é um direito, está na lei.

Isso existe para desestimular aventuras jurídicas. A parte que sabidamente “tenta a sorte” na justiça, como se fosse um cassino, um caça-níqueis. É preciso respeito para com o Poder Judiciário! E também para com a parte contrária.

Especialmente nas ações que envolvem o poder público, não são raras as vezes nas quais os advogados públicos, aqueles contratados por concurso para defender os Estados e os municípios, protegidos pela estabilidade, avisam em seus pareceres: cuidado com a prática “X”, isso deve ser mudado para a prática “Y”. Ou quando avisam que há precedentes do Poder Judiciário dizendo a respeito daquele tema. Ou quando sugerem a via da composição como melhor solução.

Muitas vezes, gestores tentam a sorte. Outros, menos republicanos, simplesmente optam por “rolar” uma dívida para o futuro governo. Outros tantos preferem a opinião de bajuladores, de ocupantes de cargos não efetivos, comissionados, ou “consultores” milagreiros. Isso acontece por uma razão: não vai dar nada para o agente público que assim age.

A única ferramenta para desestímulo dessas práticas, muitas vezes contra a manifestação e a advertência das Procuradorias, ou a tentativa de “empurrar uma dívida adiante” é justamente o receio da chamada “verba de sucumbência”.

Não se deve questionar o advogado ou advogada que “ganhou a causa”. Quem defendeu seu cliente e teve sucesso é digno do recebimento do direito que está na lei.

Deve-se repensar a relação do poder público com a judicialização excessiva, com o desrespeito aos precedentes judiciais, muitas vezes descumpridor contumaz de decisões (e contando até mesmo com a pouca prática do Judiciário, que deveria impor multas mais pesadas e tempestivas, mas não o faz com frequência contra o poder público litigante efêmero).

Defender o interesse público, como se diz, não é reduzir condenações de honorários. O interesse público se protege muito mais impedindo que erros reiterados aconteçam, criando-se uma cultura de prevenção de litígios e não tratando os órgãos públicos como coitados a serem protegidos com benesses e privilégios legais.