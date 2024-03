Agora secretário, minha mensagem aos policiais e à sociedade do ES

Após dois anos e meio à frente da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, assumo um novo e grandioso desafio, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Aceitar o honroso convite feito pelo governador Renato Casagrande não foi uma decisão fácil, mas a possibilidade de contribuir para a diminuição da violência e continuar o bom trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, com consistente redução de índices de criminalidade, baseado no Programa Estado Presente, foi uma grande motivação.

Nos mais de dois anos em que liderei a competente equipe de policiais federais do Espírito Santo tivemos inúmeros avanços. Fechamos o ano de 2022 em primeiro lugar no índice que mensura a produtividade operacional em todo o país. No índice de produtividade administrativa nosso desempenho também foi exemplar, ficamos em terceiro lugar geral. Os bons resultados também foram colhidos ao longo de todo o ano de 2023. No período, realizamos centenas de operações policiais e apreendemos 5 toneladas de cocaína, quebrando recorde atrás de recorde.

Além disso, construímos um canil (pleito antigo da equipe que trabalha reprimindo o tráfico de drogas), que nos permite contar com o valioso apoio dos cães Wolf e Kira. Também demos início à construção de um amplo e moderno Centro de Treinamento Operacional, que possibilitará melhor qualidade de vida, saúde e treinamento aos policiais da Superintendência. Enfim, foram dois anos e meio de muito trabalho e excelentes resultados, que são coroados pelo reconhecimento da sociedade capixaba.

Neste período combatemos o macro tráfico de drogas e as organizações criminosas que se incumbem de enviar drogas para a Europa, realizamos operações contra os crimes ambientais, atuamos fortemente contra a lavagem de dinheiro e evasão de divisas, reprimimos os crimes eleitorais, consolidamos a maior e mais estruturada Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do país, contando com a participação integrada da PF, PRF, PM, PC, Polícia Penal e guardas municipais de todos os municípios da Grande Vitória.

Saio, portanto, com a sensação de dever cumprido. Não tenho nenhuma dúvida de que absolutamente tudo que poderia ser feito, nesses últimos dois anos e meio, foi feito com excelência. A oportunidade, agora, de ombrear com os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais científicos me enche de motivação.

Contribuir para o combate aos crimes que geram maior sensação de insegurança na sociedade é um grande desafio, mas, também, uma das missões mais nobres e importantes da gestão pública. A partir de agora passo a ombrear com cada um dos homens e mulheres que lutam diariamente contra o homicida, o ladrão, o estuprador e todos aqueles infratores que levam violência e intranquilidade às pessoas de bem (criminosos que, por previsão constitucional, são de atribuição da Polícia Militar e da Polícia Civil).

Não poderia estar mais motivado! A cada um dos policiais militares, civis, bombeiros e policiais da Polícia Científica meu compromisso de, na Sesp, fazer tudo que estiver ao meu alcance para viabilizar a melhor atuação possível por parte de cada um desses profissionais. Trabalharemos muito para manter o alto nível já alcançado.

À sociedade capixaba, reafirmo o que tenho dito nos últimos dias, nossos policiais são mais bem treinados, mais bem equipados e mais bem armados que os criminosos (e assim continuaremos). A população capixaba tem motivos para se sentir segura e orgulhosa de seus profissionais da segurança pública.

