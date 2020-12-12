A manobra do Fundeb e o risco de transformar um direito em um serviço

Cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

O Fundeb foi criado no governo Lula para ampliar o investimento na educação básica. Como tinha uma data para ser encerrado, o Congresso Federal aprovou em agosto o Novo Fundeb, que além de tornar permanente, aumentou a participação do governo federal nos recursos destinados à educação básica, que pelo nome entendemos ser basilar para o futuro da nação, devendo portanto ser prioridade dos nossos gestores eleitos.

Deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro , que em sua maioria fazem parte da bancada evangélica, foram os responsáveis por uma manobra que permitiu destinar recursos do fundo a escolas particulares ligadas a grupos religiosos.

Muito me preocupa o destaque aprovado. Não podemos jamais transformar um direito em um serviço. Quando isso acontece, temos a falência dos Direitos Humanos, da nossa Constituição e, especificamente, a violação do Pacto Democrático pelo Direito à Educação.

Garantir um futuro que seja de fato inclusivo e, principalmente representativo, passa necessariamente pela garantia de investimento nos nossos alunos e igualmente nos nossos professores e professoras, que vêem seus salários serem achatados pela iniciativa privada.

Cabe agora ao Senado corrigir esse ataque à escola pública e assim garantir reais melhorias para nossas crianças e jovens. Eu, enquanto agente político ativo, continuarei em trabalho constante para, no que for possível, seguir representando, ouvindo, e dialogando com a sociedade.