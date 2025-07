A inovação se instalou na nossa rotina sem pedir licença. E agora?

Quando se fala em inovação, é conveniente pensar no assunto como um conceito distante, como se o tema fosse interessante apenas para uma reduzida comunidade de aficionados por tecnologia. Mas, de repente, o fácil acesso à inteligência artificial de forma rápida e gratuita transformou o dia a dia das pessoas. A discussão chegou às nossas casas, parando de se restringir ao pesquisador ou ao empreendedor.



O “burburinho” da chegada da IA já passou. Agora, não tem outro jeito: a solução é discutir como utilizá-la para melhor nos servir. No Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e no ecossistema de inovação enxergamos a inteligência artificial como uma aliada que não chega para substituir o trabalho humano, mas vem justamente para otimizar os processos e dar mais espaço para fazermos o que só um humano pode fazer: sentir, acolher, personalizar. Enquanto isso, a IA atua como uma importante aliada da competitividade entre negócios, da excelência dos serviços e da experiência do cliente.

A inovação só é uma ameaça para aqueles que não estão interessados em buscar conhecimento, para quem só busca mais do mesmo ou não tem interesse nos processos que dão origem aos resultados desejados. Afinal, “inovar” nada mais é do que encontrar uma forma mais eficiente para resolver um problema por meio de uma solução mais rápida, mais barata ou que gere mais valor.

Como diz Steven Johnson no livro “De onde vêm as boas ideias”, para chegar a essas soluções inovadoras é necessário haver encontro, conexão, um confronto de perspectivas. Por isso, pelo quinto ano consecutivo, realizamos o Innovation Experience Espírito Santo – ESX, o maior evento de inovação do Estado. A edição de 2025 será nesta quinta, sexta e sábado, nos dias 10, 11 e 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória, e todos estão convidados. O evento é gratuito mediante inscrição pelo site esx.com.es.

A iniciativa é do Sebrae/ES com importantes parceiros, como a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Estado (Secti/ES), além da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

O evento foi crescendo e ampliando sua atuação. Este ano, adotamos o lema “Inovação sem fronteiras” porque não se limita à ciência e à tecnologia, braço fundamental do processo de inovação, mas traz também o que apelidei de “inovação aplicada”, ou seja, as soluções inovadoras que podem ser aplicadas no dia a dia do mercado e na rotina das pessoas. O grande propósito do ESX é ser um festival, um ponto de encontro, de diversão, onde o público pode conhecer as novidades que os negócios estão oferecendo ao mercado.

E falando nesses empreendimentos inovadores — que chamamos de startups — teremos mais de 300 deles expondo no evento. Serão cerca de 170 negócios capixabas e outros 130 de outros 23 estados brasileiros, o que demonstra que realmente não temos fronteiras para a inovação.

Quem participar do ESX poderá ter acesso a essas soluções e ao conhecimento dos cerca de 160 palestrantes distribuídos em cinco palcos. Nosso bate-papo será sobre tecnologia, empreendedorismo, sustentabilidade, sociedade, diversidade e muito mais. Venha vivenciar a inovação conosco!

