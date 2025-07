Conteúdo de Marca

ESX 2025 promove visitas técnicas a empresas de inovação do ES

Como parte da programação do ESX 2025, o Sebrae/ES vai promover imersões em cases de sucesso para empreendedores, profissionais, estudantes e entusiastas da inovação

O ESX 2025 terá palestras, exposições de startups, painéis temáticos, entre outras atrações Crédito: Sebrae ES/Divulgação

A inovação tem um poder transformador para empresas e instituições que a tornam parte dos processos e da própria essência. Por isso, conectar empreendedores, profissionais, estudantes e entusiastas da inovação a exemplos inovadores pode gerar bons frutos para o futuro do mercado.>

É com essa missão que o ESX – Innovation Experience Espírito Santo, evento promovido pelo Sebrae/ES e a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), com correalização do governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), chega a mais uma edição em 2025. Como parte da programação para o evento deste ano, serão promovidas visitas técnicas em empresas e instituições inovadoras da Grande Vitória, nos dias 9, 10 e 11 de julho.>

“As visitas técnicas são uma oportunidade única para apresentar, na prática, o ecossistema de inovação capixaba às pessoas que vêm de fora para participar do ESX, assim como para o próprio público capixaba”, destaca a gestora de startups do Sebrae/ES, Isabella Calmon.>

Com a proposta de apresentar os participantes a cases reais, hubs criativos e lideranças empresariais locais, foram elaborados três roteiros diferentes de visitas técnicas. A iniciativa é organizada pelo Sebrae/ES e tem vagas limitadas, mediante inscrição no valor de R$ 75 por roteiro. O primeiro roteiro já está com inscrições esgotadas. Podem se inscrever empreendedores, profissionais, estudantes e entusiastas da inovação.>

“Esses roteiros permitem conhecer hubs de inovação, startups, empresas e instituições que fazem parte do movimento de transformação no Espírito Santo. Isso gera visibilidade para as iniciativas locais, promove a troca de experiências e abre portas para parcerias e novas oportunidades de colaboração entre atores locais e nacionais”, ressalta Isabella. >

Confira os roteiros disponíveis:>

Roteiro 1 (esgotado)

Conectando Inovação e Empreendedorismo

Data: 9 de julho, das 8h às 18h

Visitas: PicPay, TecVitória, Fonte Hub, Takeat e LUMA Ensino

Roteiro 2

Ecossistema em Ação – Tecnologia, Gestão e Crescimento

Data: 9 de julho, das 8h às 18h

Visitas: Base27, Timenow, AEVO e Yooga

Roteiro 3

Mobilidade, Logística e Experiência do Cliente

Datas e visitas: 10 de julho, das 9h às 13h – Águia Branca e V1 –, e 11 de julho, das 8h às 12h – Wine

O ESX

Com entrada gratuita, o ESX acontece de 10 a 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Sebrae ES/Divulgação

O ESX – Innovation Experience Espírito Santo acontece nos dias 10, 11 e 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. Com entrada gratuita, o evento terá palestras, exposições de startups, painéis temáticos, rodadas de negócios para as startups, além de novidades como simulador de realidade virtual em pontos turísticos do estado e escape room.>

Segundo Isabella Calmon, o ESX se consolida como uma plataforma de inovação aberta, que conecta e impulsiona os diversos atores do ecossistema capixaba: startups, empresas, instituições de fomento, investidores, universidades e a sociedade civil.>

“Ao promover encontros estratégicos, experiências imersivas e oportunidades de negócios, o evento fortalece o ambiente empreendedor do Espírito Santo, estimula a cultura da inovação e atrai olhares nacionais para o potencial transformador do estado. Além disso, serve como vitrine para soluções inovadoras, ampliando as conexões com o mercado e fomentando a competitividade das startups”, reforça a gestora.>

Sebrae/ES

