A hipocrisia das campanhas conservadoras pelo cancelamento do carnaval 2022

Conforme é do conhecimento de todos, de maneira geral, os setores mais conservadores de nossa sociedade (entre eles, empresários, fiéis de igrejas neopentecostais e militantes anticiência) se posicionaram de forma contrária (e, em certos casos, boicotaram) as medidas de distanciamento social adotadas para conter o espalhamento do novo coronavírus entre a população.

Não obstante, mesmos nos piores meses das contaminações pelo novo coronavírus, estes setores também promoveram massivas campanhas pela total reabertura da economia, pelo retorno das aulas presenciais e pela realização de cultos com a capacidade máxima dos templos religiosos. Para corroborarem seus argumentos, alegavam que prefeituras e governos estaduais estariam aumentando os números de casos de mortes por Covid-19 para, assim, continuarem com a adoção de mediadas de distanciamento social.

No entanto, por um desses paradoxos que só o pensamento conservador é capaz de produzir, as mesmas pessoas que antes criticavam qualquer tipo de proibição a aglomerações, agora se mostram decisivamente contrárias à realização do carnaval 2022. Segundo essa linha de raciocínio, se antes os números relacionados à Covid-19 eram inflacionados para justificar o distanciamento social, nas últimas semanas, estes mesmos percentuais passaram a ser minimizados, para que sejam realizadas comemorações como o carnaval.

Acredito que o ponto central sobre essa polêmica não é, necessariamente, a realização do carnaval 2022, embora tudo indique que o mais prudente seja, realmente, o cancelamento da festa. O que está por trás da atual campanha anticarnaval promovida pelos setores conservadores não é uma possível preocupação com a saúde coletiva (se assim o fosse, o mesmo valeria para outros tipos de aglomerações que, diga-se de passagem, foram até incentivadas e bem-vistas).

Movimentos pelo fim dos festejos carnavalescos já existiam muito antes da pandemia de Covid-19, a partir dos mais variados pretextos. Nesse sentido, não deixa de ser irônico constatar que os mesmos indivíduos que sugerem ser o cancelamento do carnaval uma oportunidade para o poder público direcionar mais verbas para saúde e educação também defenderem o chamado “Estado mínimo”, que, entre outras medidas, é caracterizado, justamente, por menos investimentos em serviços públicos.