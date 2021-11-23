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Francisco Fernandes Ladeira

Artigo de Opinião

É doutorando em Geografia pela Unicamp
Francisco Fernandes Ladeira

A hipocrisia das campanhas conservadoras pelo cancelamento do carnaval 2022

O ponto central sobre essa polêmica não é, necessariamente, a realização do carnaval 2022, embora tudo indique que o mais prudente seja, realmente, o cancelamento da festa
Francisco Fernandes Ladeira
É doutorando em Geografia pela Unicamp

Públicado em 

23 nov 2021 às 02:00
pandemia de Covid-19, infelizmente, ainda não acabou e seus desdobramentos continuam dividindo opiniões país afora. Com o avanço da vacinação (apesar do negacionismo) e a queda dos números de óbitos e infectados pelo novo coronavírus, a grande polêmica da vez é a realização, ou não, dos festejos carnavalescos no próximo ano.
Conforme é do conhecimento de todos, de maneira geral, os setores mais conservadores de nossa sociedade (entre eles, empresários, fiéis de igrejas neopentecostais e militantes anticiência) se posicionaram de forma contrária (e, em certos casos, boicotaram) as medidas de distanciamento social adotadas para conter o espalhamento do novo coronavírus entre a população.
Não raro, a despeito das recomendações propostas por autoridades sanitárias, esses indivíduos promoveram e/ou frequentaram aglomerações, mesmo no auge da pandemia, o que contribuiu consideravelmente para que o Brasil atingisse o triste posto de segundo país com mais óbitos por Covid-19 (atrás apenas dos EUA).

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Não obstante, mesmos nos piores meses das contaminações pelo novo coronavírus, estes setores também promoveram massivas campanhas pela total reabertura da economia, pelo retorno das aulas presenciais e pela realização de cultos com a capacidade máxima dos templos religiosos. Para corroborarem seus argumentos, alegavam que prefeituras e governos estaduais estariam aumentando os números de casos de mortes por Covid-19 para, assim, continuarem com a adoção de mediadas de distanciamento social.
No entanto, por um desses paradoxos que só o pensamento conservador é capaz de produzir, as mesmas pessoas que antes criticavam qualquer tipo de proibição a aglomerações, agora se mostram decisivamente contrárias à realização do carnaval 2022. Segundo essa linha de raciocínio, se antes os números relacionados à Covid-19 eram inflacionados para justificar o distanciamento social, nas últimas semanas, estes mesmos percentuais passaram a ser minimizados, para que sejam realizadas comemorações como o carnaval.
Acredito que o ponto central sobre essa polêmica não é, necessariamente, a realização do carnaval 2022, embora tudo indique que o mais prudente seja, realmente, o cancelamento da festa. O que está por trás da atual campanha anticarnaval promovida pelos setores conservadores não é uma possível preocupação com a saúde coletiva (se assim o fosse, o mesmo valeria para outros tipos de aglomerações que, diga-se de passagem, foram até incentivadas e bem-vistas).
Movimentos pelo fim dos festejos carnavalescos já existiam muito antes da pandemia de Covid-19, a partir dos mais variados pretextos. Nesse sentido, não deixa de ser irônico constatar que os mesmos indivíduos que sugerem ser o cancelamento do carnaval uma oportunidade para o poder público direcionar mais verbas para saúde e educação também defenderem o chamado “Estado mínimo”, que, entre outras medidas, é caracterizado, justamente, por menos investimentos em serviços públicos.
Portanto, a atual campanha anticarnaval não tem nada de altruísta ou se trata de uma mobilização baseada em argumentos científicos. É apenas uma nova roupagem para antigos preconceitos. O ódio conservador ao carnaval é, acima de tudo, ódio a toda manifestação de caráter popular e a qualquer tipo de exaltação à vida.

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