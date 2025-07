A força econômica e identitária dos festivais no interior do ES

Nos últimos anos, os eventos regionais assumiram um novo papel: deixaram de ser apenas momentos de lazer e celebração para se tornarem verdadeiros motores de desenvolvimento econômico, social e cultural. A gastronomia, por exemplo, tornou-se um dos elementos centrais desses eventos.



A justificativa está em dizer que quando valorizamos ingredientes regionais, chefs locais e receitas tradicionais — que atravessam gerações —, não estamos apenas estimulando um dos sentidos mais poderosos do ser humano, o paladar, mas vamos além: ativamos cadeias produtivas, do pequeno produtor rural ao garçom, do artesão ao músico local. Por trás de um prato típico, vemos o sorriso de diversas famílias nascer. Mas, mais do que isso, ajudamos a transformá-lo ainda em um símbolo da cultura de um povo.