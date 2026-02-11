A estratégia que fortalece o turismo e o desenvolvimento urbano em Vitória

Vitória se preparou e se aprimora ano após ano para transformar seus grandes eventos culturais e esportivos em verdadeiras plataformas de desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo, consolidando a cidade como destino de experiências de alto impacto no cenário nacional. Em Vitória, os eventos deixaram de ser ações pontuais de entretenimento e passaram a compor uma estratégia estruturante de crescimento urbano, circulação de renda e valorização da imagem da Capital.

Os grandes eventos hoje são reconhecidos como um dos principais vetores de movimentação econômica nas cidades que investem em calendário cultural e esportivo forte. Estudos nacionais de turismo e economia urbana demonstram que celebrações de grande porte geram milhões em consumo direto, ampliam taxas de ocupação hoteleira, fortalecem o comércio local e estimulam o retorno contínuo de visitantes.

Cada grande evento ativa uma cadeia extensa que envolve transporte por aplicativo, táxis, ambulantes, gastronomia, microempreendedores, hotelaria, bares, restaurantes, fornecedores de serviços, produtores culturais e centenas de profissionais temporários que encontram nessas ocasiões uma importante fonte de renda.

Eventos e shows. Crédito: Pixabay/Rahul Pandit

No cenário atual, o comportamento do público também mudou. As pessoas buscam cada vez mais experiências completas, que unam grandes atrações, cidades seguras, infraestrutura organizada e belezas naturais. O turismo moderno é movido por vivência, por memória positiva e pela vontade de repetir a experiência.

Quando uma cidade oferece eventos gratuitos, acessíveis e bem estruturados, ela cria um círculo virtuoso de retorno. O visitante volta em novas edições, recomenda o destino, compartilha nas redes sociais e passa a incluir a cidade como referência em lazer e qualidade de vida. Grandes eventos deixam de ser episódios isolados e passam a funcionar como motores permanentes de atração turística.

Vitória reúne atributos estratégicos que potencializam esse movimento, com localização privilegiada, paisagens naturais, orlas urbanizadas, organização urbana, investimentos em segurança pública e uma gestão que planeja eventos como política de desenvolvimento. A combinação entre grandes celebrações e uma cidade estruturada constrói o que hoje se chama de experiência por repetição, quando o público retorna não apenas pela atração artística, mas pelo conjunto positivo que o destino oferece.

De forma inovadora, o município passou a estruturar modelos modernos de parceria com a iniciativa privada, reduzindo o uso de recursos públicos diretos e ampliando o padrão de qualidade dos eventos. Esse formato, já consolidado nas maiores capitais do país, permite que o poder público atue como organizador, garantidor do acesso democrático e responsável pelo ordenamento urbano, enquanto empresas e marcas investem em infraestrutura, ativações, comunicação e inovação.

Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife demonstraram que esse modelo permite aprimorar a organização, a segurança e a experiência do público, ao mesmo tempo em que reduz de forma significativa a participação direta do orçamento municipal, mesmo diante da grande relevância cultural, turística e econômica dos eventos.

Há um valor intangível poderoso nessa relação entre empresas, marcas e cidade. Quando uma marca se faz presente em momentos importantes para a população, em experiências positivas e acessíveis, constrói de forma natural proximidade, respeito e confiança.

O cidadão passa a associar aquela empresa à cultura, ao lazer, ao turismo e às oportunidades que movimentam a cidade, fortalecendo sua reputação, aproximando consumidores e demonstrando responsabilidade social concreta, reconhecida por quem vive e participa do cotidiano urbano.

Vitória transforma o conceito de gasto público em investimento inteligente. Cada real economizado por meio de parcerias se converte em mais organização, mais qualidade de entrega, maior impacto econômico para o comércio e mais retorno turístico para a cidade.

Mais do que celebrar, Vitória transforma grandes eventos em desenvolvimento real, fortalecendo a diversidade econômica, impulsionando o empreendedorismo, estimulando o turismo contínuo e criando uma cidade mais viva, organizada e segura. Ao mesmo tempo, valoriza as empresas que investem no crescimento urbano e amplia benefícios diretos ao cidadão, com acesso gratuito a grandes atrações e mais oportunidades de renda.

Grandes eventos deixam de ser entretenimento e se consolidam como política pública estratégica, conectando sociedade, setor produtivo e desenvolvimento sustentável, projetando Vitória como referência nacional em impacto econômico e urbano positivo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais