Após home office, é a vez de trabalho híbrido bater ponto no serviço

Pedro Ferrari vai à empresa onde trabalha esporadicamente e transformou sua varanda em escritório, a varanda office Crédito: Acervo Pessoal

O que era uma tendência ainda em ensaio transformou-se em cena constante da vida real (e virtual!). De repente, a pandemia deixou todos confinados dentro de casa para a sobrevivência não só de pessoas, mas também de negócios e carreiras.

Entre março e abril de 2020, instalava-se um divisor de águas no mundo do trabalho. Home office implantado, videoconferências a todo vapor, contato físico zerado. Meses se passaram e vieram o relaxamento das medidas de segurança e a ampliação da adesão ao modelo híbrido, com as atividades sendo desempenhadas parte a distância e parte presencialmente.

É o novo normal corporativo. Mas esse sistema misto é mesmo eficaz? O que levar em conta ao aderir a ele ou mesmo ao teletrabalho integral? O trabalho híbrido, se bem planejado, tende a ser uma experiência de valor. Empresas perceberam que esse novo formato mantém a produtividade em alta e ainda oferece qualidade de vida para os colaboradores, observa a psicóloga Gisélia Freitas, especialista em pessoas e carreiras.

Todas as áreas que não exigem presença física  como hospitalar, laboratorial, construção civil e atividades de campo  podem adotar o método mesclado, cita ela. Como uma boa ferramenta tecnológica, é possível desenvolver a maioria das atividades em casa, desde que a empresa possa auxiliar na estruturação de trabalho.

Especialista em pessoas e carreiras, Gisélia Freitas destaca que o trabalho remoto está à mão de várias áreas Crédito: Acervo Pessoal

Outro ponto que ganha peso, explica a especialista, é a possibilidade de os pais participarem ainda mais da rotina de seus filhos. Mas ainda há entraves, pondera.

"O formato híbrido permanente é tendência, mas no Brasil ainda temos um limitador a essas práticas mais modernas que são as leis trabalhistas, que muitas vezes engessam empresas. Essa adaptação precisa ser ligeira. O novo mercado já exige resposta rápida para todas essas mudanças." Gisélia Freitas - Especialista em pessoas e carreiras

Pesquisa aponta satisfação

A prática do teletrabalho parece ter atendido às expectativas dos profissionais, aponta pesquisa recente realizada com colaboradores de grandes empresas brasileiras e também em multinacionais. O home office agradou 81,3% dos entrevistados, mostra o levantamento feito por uma companhia de soluções tecnológicas.

A consulta aponta que 60,8% dos funcionários desejam incorporar a jornada remota parcialmente após a pandemia, equilibrando assim parte da agenda de trabalho no escritório e a outra parte em casa.

Isso já é realidade na vida do analista de negócios Pedro Ferrari, de 33 anos, funcionário de uma companhia de TI que aderiu ao teletrabalho e agora abraçou de forma permanente o esquema híbrido. Uma vez, a cada 15 dias, ele vai à sede da empresa para reuniões; o restante da agenda é cumprido em home office, ou melhor, na sua varanda office, já que ele adaptou esse espaço do seu apartamento, em Itapuã, Vila Velha, como escritório.

Varanda office: ar renovado para o teletrabalho

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Trabalhava numa mesinha improvisada no meu quarto. Ou seja, dormia e acordava olhando para o trabalho. Não conseguia me desligar. Na varanda, consegui criar um ambiente em que me sentia de fato entrando e saindo do trabalho, fazendo com que as oito horas fossem produtivas, e não cansativas. Eu me visto e me calço devidamente para trabalhar, para me sentir em outro ambiente que não seja o doméstico.

Menos custos

O home office significou redução de custos, sem prejuízo à produtividade, para Eduardo Poncio, CEO de uma empresa de marketing digital. O serviço remoto ajudou-o a entender que, neste momento, era correto adotar esse formato para assegurar a saúde dos colaboradores e de seus clientes.

Nossa prioridade sempre foi garantir a saúde mental e física de todos. Até adotarmos o teletrabalho, fizemos alguns testes. Logo depois, percebi que era vantajoso e positivo e, então, resolvi dar continuidade a ele, conta.

Com a mudança, o maior medo como gestor era perder o controle da equipe. No entanto, busquei trabalhar com alguns sistemas que medem o desempenho e controlam os prazos. Com isso, ganhei o comprometimento deles, que a cada dia mais se esforçam para entrega positiva dos resultados, destaca.

Eduardo Poncio, CEO de uma empresa de marketing digital, adotou o trabalho remoto e obteve economia de custos sem prejuízo à produtividade Crédito: Acervo Pessoal

Para ele, a única desvantagem desse processo é a falta de contato físico com o pessoal. Por mais que tenhamos vários softwares para isso, é diferente quando algo não funciona e não temos mais o colega do lado para resolver o problema, explica.

Por outro lado, a mudança também refletiu positivamente na economia, já que o custo fixo da empresa sofreu uma queda de 70% com a equipe trabalhando no novo formato híbrido. Tivemos uma redução significativa com os custos de água, energia, internet e vale-transporte. Neste momento, não vemos possibilidade de retornar com os colaboradores para o escritório. Tudo está seguindo muito bem, e enquanto for assim, vamos continuar adotando esse novo método, enfatiza.

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