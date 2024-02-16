Ventania destelha casas e deixa famílias desalojadas em Mimoso do Sul

Casa ficou destelhada na zona rural de Mimoso do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta

Quatro famílias tiveram prejuízos com destelhamentos das casas durante chuva na tarde da última quarta-feira (14) em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil do município, ao todo 15 pessoas foram prejudicadas e estão desalojadas, mas recebem apoio do município para retornarem para os imóveis.

A Defesa Civil explicou que choveu e ventou forte provocando a queda de árvores, quedas de barreiras em estradas rurais e estaduais. Os bairros onde os imóveis foram afetados são: Santa Marta, Vila da Penha e a comunidade rural de Jacutinga.