Vai ter chuva? Confira como fica o tempo neste fim de semana no ES

Praia da Guarderia / Cenas da Praia da Guarderia, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Após dias de chuva intensa e céu encoberto, os capixabas devem ter, finalmente, um fim de semana com sol e tempo estável. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a frente fria vai se afastar de vez do Estado e o tempo seco vai voltar.

Na sexta-feira, primeiro dia de setembro, a previsão é de chuva fraca na madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Ao longo do dia, chuva passageira em algumas áreas do Norte capixaba. Não há expectativa de chuva nas demais áreas e as temperaturas continuam em elevação. O vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul.

No sábado (2), chuva rápida na madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o Litoral Norte e tendência de tempo aberto nos demais horários. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas no Litoral Sul.