TSE mantém multa de R$ 20 mil a Pablo Muribeca por campanha irregular

Pablo Muribeca e Weverson Meireles no debate A Gazeta | CBN Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter a multa de R$ 20 mil aplicada ao deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), por propaganda eleitoral antecipada irregular nas eleições municipais de 2024. A decisão da Corte teve como base o voto da ministra Isabel Gallotti, relatora da ação, e foi proferida na terça-feira (19).

O recurso apresentado pelo parlamentar visava a reverter o acórdão do próprio TSE, que havia mantido a condenação dele pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Nos autos, é afirmado que o deputado, então candidato a prefeito da Serra, fez publicação nas redes sociais alegando ter recebido supostas mensagens com ameaças contra sua vida. No conteúdo divulgado durante o período eleitoral, Muribeca atribuiu as supostas ameaças à campanha de Weverson Meireles (PDT), prefeito eleito na cidade.

O deputado foi procurado para comentar a decisão, mas até o momento não respondeu à reportagem.