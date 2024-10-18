Troca de tiros entre integrantes de facções assusta moradores em Guaçuí

A reportagem apurou com fontes da investigação que a suspeita é de que o confronto armado seja entre traficantes do bairro, que se dividiram em dois grupos criminosos, identificadas pela polícia como "Beira Rio" e "Beco".

Segundo a PM, a corporação recebeu as denúncias, porém, durante o patrulhamento, "nenhum suspeito foi detido". A Polícia Militar informou ainda que está presente no bairro "realizando patrulhamento com ronda ostensiva e com o apoio das equipes especializadas de Força Tática e da Unidade K9 (com cães), atuando em ações preventivas e repressivas para promover a tranquilidade e o bem-estar da população".