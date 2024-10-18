Troca de tiros entre integrantes de facções assusta moradores em Guaçuí

Tiros entre integrantes de facções rivais assustaram os moradores do bairro Lagoa, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (17) e na manhã desta sexta-feira (18), segundo a Polícia Militar. Em uma foto obtida por A Gazeta, é possível ver diversas cápsulas de munição deflagradas na mão de uma pessoa.
A reportagem apurou com fontes da investigação que a suspeita é de que o confronto armado seja entre traficantes do bairro, que se dividiram em dois grupos criminosos, identificadas pela polícia como "Beira Rio" e "Beco".
Segundo a PM, a corporação recebeu as denúncias, porém, durante o patrulhamento, "nenhum suspeito foi detido". A Polícia Militar informou ainda que está presente no bairro "realizando patrulhamento com ronda ostensiva e com o apoio das equipes especializadas de Força Tática e da Unidade K9 (com cães), atuando em ações preventivas e repressivas para promover a tranquilidade e o bem-estar da população".
A Polícia Civil comunicou que “o serviço de inteligência monitora de maneira sigilosa as atividades criminosas em diversos ambientes” e que “realiza investigações contra o tráfico de drogas e crimes relacionados em todo o Estado, abrangendo a região mencionada, onde prisões já foram efetuadas”.
A corporação informou ainda que “a população desempenha um papel significativo nas investigações, podendo contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O serviço também disponibiliza um site onde é viável anexar imagens e vídeos de ações criminosas (disquedenuncia181.es.gov.br). O anonimato é assegurado e todas as informações fornecidas são minuciosamente investigadas”, comunicou em nota.