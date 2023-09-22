Trio é detido suspeito de vender drogas em bar na BR 101 em Itapemirim

PRF detém três suspeitos por tráfico de drogas em Itapemirim Crédito: Divulgação/ Itapemirim

Três homens foram detidos, na tarde de quinta-feira (21), suspeitos de vender drogas em um bar às margens da BR 101 , em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o estabelecimento fica no km 413, e nenhum deles assumiu ser o dono dos pinos de cocaína encontrados em uma mochila que estava com o trio.

A PRF informou que a Central de Comando e Controle recebeu a denúncia de que havia três homens que supostamente estariam comercializando as drogas em um bar. No local, os agentes viram os suspeitos: dois jogavam sinuca e um estava com uma mochila no colo.

Ao ver a equipe da PRF, o indivíduo colocou a mochila no chão e se afastou. Os policiais encontraram 110 pinos contendo cocaína. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Itapemirim para as medidas cabíveis do flagrante. A Polícia Civil disse que autuou um deles por tráfico de drogas e o encaminhou ao presídio. Os demais conduzidos foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para prisão naquele momento.