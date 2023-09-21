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Após vento forte

Homem se fere ao cair de andaime em posto de combustíveis em Marataízes

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (21), e vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim; homem teria sido atingido por estrutura na queda
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 set 2023 às 19:38

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 19:38

acidente Marataízes
Acidente foi na tarde desta quinta-feira (21), em um posto de gasolina de Marataízes. Crédito: Matheus Passos | TV Gazeta Sul
Um homem de 54 anos caiu enquanto fazia reparos em um andaime em um posto de gasolina de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital. A queda teria ocorrido por conta do vento na região. 
O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou que, com o homem, caíram também uma coluna de concreto e o próprio andaime. Não há informações sobre qual das duas estruturas atingiu a vítima.
Após a queda, o homem foi levado para o pronto-socorro de Presidente Kennedy e, em seguida, encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Homem é socorrido após cair de andaime em posto de gasolina no ES

Procurado, o advogado do posto de combustíveis Mega, onde o acidente aconteceu, informou que a vítima é contratada de uma empresa terceirizada que realiza obras no local. Ele informou que o estabelecimento vai apurar o que houve, junto à empresa e às autoridades, para solucionar os problemas e dar o suporte necessário ao homem ferido.
Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou à reportagem que está apurando o caso e já enviou uma equipe ao local. Segundo o órgão, no final da tarde desta quinta-feira (21) levantamentos preliminares a respeito do acidente foram realizados.
“Uma equipe multidisciplinar com engenheiros do Conselho estiveram no local para apurar o desabamento da estrutura. Nesta sexta-feira (22/9) as equipes continuarão os trabalhos, verificando registros como a existência de projetos e responsáveis técnicos pelo empreendimento”, disse, por nota.

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