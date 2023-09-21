Homem se fere ao cair de andaime em posto de combustíveis em Marataízes

Acidente foi na tarde desta quinta-feira (21), em um posto de gasolina de Marataízes. Crédito: Matheus Passos | TV Gazeta Sul

Um homem de 54 anos caiu enquanto fazia reparos em um andaime em um posto de gasolina de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital. A queda teria ocorrido por conta do vento na região.

O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou que, com o homem, caíram também uma coluna de concreto e o próprio andaime. Não há informações sobre qual das duas estruturas atingiu a vítima.

Após a queda, o homem foi levado para o pronto-socorro de Presidente Kennedy e, em seguida, encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Homem é socorrido após cair de andaime em posto de gasolina no ES

Procurado, o advogado do posto de combustíveis Mega, onde o acidente aconteceu, informou que a vítima é contratada de uma empresa terceirizada que realiza obras no local. Ele informou que o estabelecimento vai apurar o que houve, junto à empresa e às autoridades, para solucionar os problemas e dar o suporte necessário ao homem ferido.

Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou à reportagem que está apurando o caso e já enviou uma equipe ao local. Segundo o órgão, no final da tarde desta quinta-feira (21) levantamentos preliminares a respeito do acidente foram realizados.