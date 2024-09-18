Trinca chama atenção na ciclovia da 3ª Ponte; o que diz governo do ES

Vila Velha. Um ciclista que passava pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte , encontrou uma trinca em uma estrutura que fica acoplada ao trecho em que trafegam as bicicletas. Em um vídeo feito no local, ele chama atenção dos responsáveis para o problema, que, segundo ele, fica próximo ao vão central, no sentido Vitória

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), responsável pela Ciclovia da Vida, para entender a gravidade da trinca e o que será feito no local para garantir a segurança.

Ciclista encontra trinca em estrutura na ciclovia da Terceira Ponte Crédito: Leitor | A Gazeta

Em nota, a pasta informou que a situação está sendo monitorada e que, em conjunto com a equipe de projetistas e a empresa responsável, já possui uma solução técnica para realizar as correções necessárias. "Trata-se de movimentação na junta de dilatação da estrutura, que não tem função estrutural. O trecho está em observação e passará por ajustes", informou em nota. A Semobi ressaltou que a existência da trinca não afeta a estrutura da Ciclovia da Vida, nem compromete a estabilidade.