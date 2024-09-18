Trinca chama atenção na ciclovia da 3ª Ponte; o que diz governo do ES

Um ciclista que passava pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, encontrou uma trinca em uma estrutura que fica acoplada ao trecho em que trafegam as bicicletas. Em um vídeo feito no local, ele chama atenção dos responsáveis para o problema, que, segundo ele, fica próximo ao vão central, no sentido Vitória e Vila Velha.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), responsável pela Ciclovia da Vida, para entender a gravidade da trinca e o que será feito no local para garantir a segurança.
Em nota, a pasta informou que a situação está sendo monitorada e que, em conjunto com a equipe de projetistas e a empresa responsável, já possui uma solução técnica para realizar as correções necessárias. "Trata-se de movimentação na junta de dilatação da estrutura, que não tem função estrutural. O trecho está em observação e passará por ajustes", informou em nota. A Semobi ressaltou que a existência da trinca não afeta a estrutura da Ciclovia da Vida, nem compromete a estabilidade.
Ainda conforme a secretaria, não há ferrugem no local. "Toda a estrutura metálica é em aço corten, cuja coloração remete a ferrugem. Esse é um material de alta durabilidade, adequado para o ambiente onde a ciclovia foi implantada. No trecho, a movimentação na junta retirou parte da pintura, deixando a mostra o próprio aço corten", completou a Semobi na nota.
A Ciclovia da Vida foi inaugurada no dia 27 de agosto de 2023, e, em um ano, o trecho registrou a passagem de mais de 550 mil ciclistas. A estrutura possui aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão e é exclusiva para quem está de bicicleta, tendo acesso proibido para pedestres e motociclistas.