Técnica de enfermagem do Santa Rita deixa UTI após dias em estado grave

A técnica de enfermagem do Hospital Santa Rita, Giane Coutinho, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta quarta-feira (5), em Vitória. Um vídeo mostrou o momento em que ela saiu emocionada de cadeira de rodas em direção ao quarto da unidade hospitalar, agradecendo os colegas de trabalho. Segundo o filho dela, Carlos Reis, a mãe estava internada desde o dia 15 de outubro após a infecção misteriosa no Santa Rita.

"A alta do hospital deve vir nos próximos dias. Ela estava na UTI desde o dia 23 de outubro, e ficou entubada por 8 dias, acordando no dia 29 de outubro", disse, antes de comentar sobre a sensação em ver a evolução da mãe. "Após a saída dela da UTI, me sinto muito feliz e com um alívio enorme", finalizou.