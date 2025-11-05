A Gazeta - Agora

Técnica de enfermagem do Santa Rita deixa UTI após dias em estado grave

Publicado em 05/11/2025 às 15h59
Giane Coutinho estava internada no hospital após a infecção misteriosa na unidade

A técnica de enfermagem do Hospital Santa Rita, Giane Coutinho, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta quarta-feira (5), em Vitória. Um vídeo mostrou o momento em que ela saiu emocionada de cadeira de rodas em direção ao quarto da unidade hospitalar, agradecendo os colegas de trabalho. Segundo o filho dela, Carlos Reis, a mãe estava internada desde o dia 15 de outubro após a infecção misteriosa no Santa Rita.

"A alta do hospital deve vir nos próximos dias. Ela estava na UTI desde o dia 23 de outubro, e ficou entubada por 8 dias, acordando no dia 29 de outubro", disse, antes de comentar sobre a sensação em ver a evolução da mãe. "Após a saída dela da UTI, me sinto muito feliz e com um alívio enorme", finalizou.

surto no Santa Rita começou no dia 19 de outubro, quando funcionários da ala oncológica começaram a apresentar sintomas semelhantes aos de uma pneumonia, começando por aí a investigação. Ao longo dos dias, os casos em investigação da infecção misteriosa foram aumentando e, até a terça-feira (4), o número era de 104. Na segunda (3), a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) informou que o surto pode ter sido causado pelo fungo histoplasma. O fungo é geralmente encontrado em fezes de aves e morcegos, mas o resultado ainda não é conclusivo e a investigação continua.

