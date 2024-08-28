Taxista de Alegre desaparece e carro é encontrado queimado

A Polícia Militar localizou, na manhã desta quarta-feira (28), um carro queimado em uma estrada entre Cachoeiro de Itapemirim e o município de Muqui, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a corporação, o veículo pertence a um taxista, de 77 anos, morador de Alegre, que está desaparecido.
Segundo a polícia, o Volkswagen Voyage de cor branca foi encontrado pela manhã, sem ocupantes no interior. O motorista de táxi, identificado como Jamiro Alberto da Silva, está desaparecido desde a tarde de terça-feira (27), quando saiu para uma corrida.
A perícia foi acionada. Segundo a PM, a ocorrência está em andamento. Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".