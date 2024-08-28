Homem é preso suspeito de estuprar menina de 10 anos em Boa Esperança

Material encontrado na casa de suspeito de estupros no Norte e Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A polícia e o Conselho Tutelar foram acionados, na segunda-feira (26), após uma mulher de 37 anos, acompanhada de dois dos seus filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 3, ser abordada pelo homem em uma motocicleta. Segundo o relato da vítima, o suspeito ofereceu carona, alegando que voltaria para buscar a mulher após levar as crianças. No caminho, ele abusou sexualmente da criança de 10 anos.

De acordo com a Polícia Civil, imagens obtidas de câmeras de vigilância auxiliaram na identificação do suspeito, como a roupa e a moto utilizada pelo homem no crime, confirmadas pelas vítimas. Ele foi localizado e preso na casa onde mora, em uma ação conjunta entre PC e Polícia Militar

No local foram apreendidas a motocicleta e a faca utilizadas durante o crime. Além disso, segundo a Polícia Civil, foi encontrado na residência um objeto que simula um órgão genital feminino infantil.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, o suspeito pode ter cometido mais crimes. “Ele é investigado por outro estupro ocorrido em 16 de maio, em Boa Esperança, e outro em Conceição da Barra, em outra data. Então, é possível que este suspeito possa ter feito outras vítimas. Pela descrição do suspeito e pela tatuagem que ele possuía, com a letra ‘K’, é possível que eventuais vítimas o identifiquem, ganhem coragem e denunciem”, destacou.

Suspeito de estupros no Norte e Noroeste do Estado tem tatuagem com a letra K no braço Crédito: Divulgação | Polícia Civil