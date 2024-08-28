Operação mira 2 advogados e facção que age no ES sob ordens de presos

Polícia Militar participou de operação após investigação do MPES Crédito: Fernando Madeira

Segundo apurado pelo Ministério Público do Espírito Santo, havia comunicação entre integrantes da facção e lideranças da quadrilha, que estão presas. Não há informações sobre o nome da organização criminosa ou bairros onde ela tem predomínio.

A investigação foi instaurada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES. O objetivo era investigar a atuação de um grupo que age de forma organizada e contínua. Os integrantes da organização, segundo o Ministério Público, se dedicam ao tráfico de entorpecentes e crimes relacionados.

As medidas judiciais de interceptações telefônicas e de buscas e apreensões resultaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição e porte de armamentos e munições, além de execução e planejamento de crimes de homicídio. Os crimes eram planejados e organizados por lideranças da organização criminosa que estão em unidades prisionais do Espírito Santo.

Por meio de visitas de familiares e de advogados, as lideranças da organização se utilizam indevidamente de prerrogativas inerentes da advocacia para garantir comunicação criminosa com outros integrantes que estão em liberdade. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão referentes aos dois advogados foi acompanhado por representantes da Comissão de Prerrogativas da OAB/ES, considerando a decisão judicial expedida pela 3ª Vara Criminal de Viana.

Durante as diligências, foi localizada, ainda, uma pessoa que tinha mandado de prisão em aberto e estava foragida da justiça. O nome do indivíduo não foi divulgado. As investigações seguem em sigilo judicial, segundo o Ministério Público do Espírito Santo.

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