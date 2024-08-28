Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Baeza

Operação mira 2 advogados e facção que age no ES sob ordens de presos

Objetivo da ação, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), foi cumprir 32 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra e Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2024 às 11:01

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 11:01

Viaturas da Polícia Militar
Polícia Militar participou de operação após investigação do MPES Crédito: Fernando Madeira
Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28) a Operação Baeza, que envolve equipes do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Polícia Militar e mira uma organização criminosa que atua no município de Viana e em outros locais da Grande Vitória sob a ordem de criminosos presos, e dois advogados são alvo. A ação tem objetivo de cumprir 32 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra e Guarapari.
Segundo apurado pelo Ministério Público do Espírito Santo, havia comunicação entre integrantes da facção e lideranças da quadrilha, que estão presas. Não há informações sobre o nome da organização criminosa ou bairros onde ela tem predomínio.
A investigação foi instaurada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES. O objetivo era investigar a atuação de um grupo que age de forma organizada e contínua. Os integrantes da organização, segundo o Ministério Público, se dedicam ao tráfico de entorpecentes e crimes relacionados.
As medidas judiciais de interceptações telefônicas e de buscas e apreensões resultaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição e porte de armamentos e munições, além de execução e planejamento de crimes de homicídio. Os crimes eram planejados e organizados por lideranças da organização criminosa que estão em unidades prisionais do Espírito Santo.
Por meio de visitas de familiares e de advogados, as lideranças da organização se utilizam indevidamente de prerrogativas inerentes da advocacia para garantir comunicação criminosa com outros integrantes que estão em liberdade. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão referentes aos dois advogados foi acompanhado por representantes da Comissão de Prerrogativas da OAB/ES, considerando a decisão judicial expedida pela 3ª Vara Criminal de Viana.
Durante as diligências, foi localizada, ainda, uma pessoa que tinha mandado de prisão em aberto e estava foragida da justiça. O nome do indivíduo não foi divulgado. As investigações seguem em sigilo judicial, segundo o Ministério Público do Espírito Santo.
Operação mira 2 advogados e facção que age no ES sob ordens de presos
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), foi demandada pela reportagem de A Gazeta para dar um posicionamento a respeito dos profissionais alvos da operação. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Veja Também

Polícia realiza a maior apreensão de fentanil do Espírito Santo

Polícia divulga lista dos criminosos mais procurados de Marataízes

Motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Grande Vitória tráfico de drogas Viana Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados